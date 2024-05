Pastor skúmal viac ako 1 000 posmrtných zážitkov: Verí, že peklo naozaj existuje! Takto sa mu vraj vyhnete

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pozvanie do internetovej šou Shawna Ryana prijal bývalý pastor John Burke, aby sa podelil o skúsenosti ľudí, ktorí sa ocitli blízko smrti. Ako kresťan počul tieto príbehy a zmenil svoj názor na život po smrti. Povedal, že po tomto všetkom berie Bibliu doslovnejšie. „Štúdium tejto témy v podstate zmenilo moju teológiu aj ako kresťana a aj ako pastora,“ vysvetlil. „Kedysi som si myslel, že mnohé z toho je len fantastické alebo metaforické, ale keď som počul tých ľudí a veci, ktoré hovoria, dospel som k záveru, že na dobrej strane sú všetky naše najodvážnejšie sny a fantázie, že nebo je lepšie. Tá hrôza, ktorú si dokážeme predstaviť, vidieť a vymyslieť, je peklo. Oboje sa zakladá na realite mimo tohto života,“ uviedol ďalej.

Obrovské množstvo ľudí Johnovi povedalo, že sa mohli pozrieť na nebo a aj na peklo ešte predtým, ako im bola ponúknutá možnosť oľutovať svoje hriechy. Pokračoval: „Zistil som, že tých, ktorí v poslednej chvíli volajú k Bohu o odpustenie, ako keby Boh nechal, aby videli, kam smerovali a až potom ich zachránil.“ Rozprával aj príbeh kamaráta Jima Woodforda. Náhodne sa predávkoval liekmi proti bolesti, ktoré mal na predpis pri liečbe Guillainovho-Barrého syndrómu. John povedal: „Povedal mi: ‚Cítil som, ako to vo mne vzplanie, akoby cezo mňa prechádzal oheň‘ a uvedomil si, nikdy Bohu nepoďakoval za život.“

Jim uviedol, že prešiel „svetelným tunelom“, o ktorom hovoria viacerí pri opise zážitkov blízkych smrti. „Potom uvidel tú krásu napravo, ale následne to bolo takmer ako čiara ohraničenia a čoraz šedivejšie, čiernejšie a nasledovala čierna uhlová štrbina, ktorá jednoducho viedla do ničoho,“ priblížil ďalej. Zo zvedavosti tam vraj Jim začal chodiť, aby sa pozrel, čo to je. Bolo to, ako keby hľadel dolu do najtmavšieho čierneho údolia. „Neskôr uvidel v diaľke maličký bod svetla, takmer ako táborák a počul, ako sa niečo otvára a zbadal, ako z toho vychádza stvorenie, ktoré si po neho prišlo a pozná jeho meno. Uvedomil si, že si ho vyžiadalo,“ priblížil John skúsenosť svojho priateľa.

(Zdroj: Getty Images)

John bol v pokušení odpísať príbeh svojho priateľa ako halucináciu vyvolanú liekmi, ale počul desiatky podobných zážitkov od mnohých ľudí z rôznych kultúr. „Keby som to počúval ako moje skeptické ja, povedal by som si, že je to výmysel a keď mi to Jim rozprával, presne to som si myslel,“ povedal a doplnil, že tieto príbehy opisujú realitu. Teraz je presvedčený, že nadprirodzené bytosti opísané v Starom zákone sú skutočné a žijú v dimenzii mimo nášho chápania. „Existujú druhy, ktoré Boh stvoril mimo ľudstva, nie sú viazané časom a priestorom ako my a existujú v dimenziách mimo našej,“ uviedol.

Títo padlí anjeli sú takí odlišní od všetkých stvorení, ktoré poznáme, že nám chýbajú slová na ich opis. „Biblia nám hovorí, že Boh stvoril ďalší druh, ktorý sa nazýva anjelský, tak ako sme druh my a druh sú aj psy a mačky, druhom sú aj anjeli. V rámci toho existujú poddruhy alebo iné druhy,“ vysvetlil. „Sú tu serafíni, cherubíni. Nevyzerajú ako ľudia s krídlam, ale vyzerajú ako z iného sveta. Mal som skúsenosti s blízkymi ľuďmi, ktorí mi ich opísali. Sú to bytosti s očami po celom tele,“ prezradil. Povedal, že v posmrtnom živote sa stretneme s formami života za hranicami toho, čo môžeme poznať, vidieť a predstaviť si.