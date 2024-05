Kraus si zobral krásnu dlhovlasú Danielu, ona po rokoch radikálne zmenila imidž: Moja PRVÁ reakcia!

Andy Kraus s manželkou Jankou na módnej prehliadke Lýdie Eckhardt (Zdroj: Ján Zemiar)

„Áno, chodíme k rovnakému kaderníkovi a namieša nám obidvom vlastne rovnaký odtieň, Janke to chytá lepšie a navyše ona sa o to aj pekne stará“, priznal Andy. A prečo došlo k takejto zmene? „Ona mala krásne dlhé vlasy, špinavý blond… a postupne najprv došlo k skráteniu, potom k zmene farby a postupnému stále skracovaniu…“ a v rozhovore prezradil aj svoju prvú reakciu.



Výzor však nie je to najpodstatnejšie či rozhodujúce vo vzťahu. „Riešim skôr povahové vlastnosti a tuná to zafungovalo hneď od začiatku… my sme sa vlastne za tých 6 rokov ešte ani nepohádali“, prekvapil scenárista. Priznal však, že niekedy ho Janka pokarhá za niečo, čo neurobil. Niečo ho totiž výsostne nebaví – a vo videu sa dozviete, o čo ide a ako to riešia.

Uvidíte aj zábery z módnej prehliadky Lýdie Eckhardt. Na rôzne prehliadky Andy vôbec nechodieva, tentokrát ale urobil výnimku: „S Lýdiou sa poznáme už dlhšie, ale intenzívnejšie sme sa dostali do kontaktu na poslednom Silvestri, boli sme spolu v hoteli Kaskády, sedeli sme pri jednom stole, s Jankou si veľmi sadli, je tam taký pekný vzťah… A musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, lebo aj veci, ktoré sa predvádzali, boli nositeľné…. A mala to aj dramaturgicky pekne urobené“, ocenil Andy.

