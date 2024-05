Minister pôdohospodárstva Takáč presadil v Bruseli tému dvojakej kvality potravín

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) ocenil, že sa mu do pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli podarilo presadiť rokovania o dvojakej kvalite potravín v EÚ. Minister to uviedol po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.

Takáč zdôraznil, že nie je možné, aby v roku 2024 EÚ stále riešila otázku dvojakej kvality potravín na Slovensku a aj v iných členských štátoch."Požiadal som Európsku komisiu, aby sa touto témou výrazne zaoberala, lebo občan Slovenska nemôže byť druhoradý," uviedol Takáč. Dodal, že ho v tomto bode posporilo najmenej desať kolegov z iných členských krajín, ktorí rovnako tvrdia, že túto otázku treba riešiť.O téme dvojakej kvality potravín hovoril premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na marcovom summite EÚ a bola to "veľká téma" v rokoch 2016 - 2017, keď eurokomisia túto tému intenzívne riešila.

Takáč spresnil, že táto téma sa odvtedy výrazne neposunula dopredu, možno v niektorých čiastkových aspektoch. Tvrdí, že stále ide o výrazné rozdiely v kvalite potravín medzi členskými štátmi, či už ide o koreniny, sladené nápoje alebo živočíšne produkty. "Máte pocit, že obal je ten istý, ale je tam umelé sladidlo, menší percentuálny podiel mäsa atď. A to je problém," spresnil.Upozornil, že boli prijaté nové európske zákony, ktoré udeľujú potravinárskej a veterinárnej správe mandát vykonávať intenzívnejšie a priamo zamerané kontroly v tejto oblasti. Podľa neho eurokomisia musí vykonávať kontroly a viac sa venovať tomuto problému.

Minister pobyt v Bruseli využil na bilaterálne stretnutie s maďarským rezortným kolegom o certifikácii slovenských tokajských vín. Certifikáciu platnú zo 60. rokov treba aktualizovať a maďarskí vinári majú voči tomu niektoré námietky. Takáč tvrdí, že sa obe strany dohodli na trojmesačnom oddialení lehoty a počas tohto obdobia budú hľadať riešenia a maďarskí aj slovenskí vinári budú môcť aj naďalej označovať svoje vína.Spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky Slovensko rieši otázku odlesňovania a snaží sa oddialiť legislatívne návrhy eurokomisie, ktoré majú platiť od 1. januára 2025 a ktoré sú údajne nedostatočne pripravené z hľadiska označovania problematických krajín, zložité a s administratívnou záťažou.

Takáč za prínosné považuje aj debaty o veľkých šelmách. Prispel do debát upozornením, že problematický z pohľadu farmárov a chovateľov nie je len vlk, ale aj medveď hnedý."Povedal som, že na Slovensku máme strety s medveďom, sú fyzické útoky na občanov a nielen v lesoch, ale aj v mestách a obciach, a aj preto sa týmto treba intenzívne zaoberať," odkázal. Riešenie vidí v preklasifikovaní vyhlášky EÚ o biotopoch pri vlkoch a medveďoch zo štvrtej do piatej kategórie.Minister podporil aj návrhy na sprísnenie chovu psov a mačiek a obchodovania s nimi. Upozornil, že Slovensko je asi najhoršia krajina v EÚ čo sa týka počtu množiarní domácich miláčikov a ich nekontrolovaného vývozu do zahraničia.