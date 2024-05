Žena požiadala manžela, aby jej zbalil zubnú kefku: Keď zistila, kde ju položil, skoro odpadla! Nechutné

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

USA - Zbaliť sa na dovolenku môže byť náročné. Svoje o tom vie aj žena, ktorá požiadala manžela, aby jej zbalil do cestovného kufra zubnú kefku. Keď zistila, kde ju uložil, vybuchla do smiechu. Muž si vybral skutočne bizarné miesto.

Niektorí muži často nechávajú balenie kufrov na svoje partnerky. Jeden chlapík ale toto rozhodnutie prudko oľutoval, keď jeho žena odhalila miesto, ktoré si vybral na uschovanie jej zubnej kefky. Žena, známa pod menom Laura, sa na Instagrame podelila o video s nezvyčajným umiestnením kúpeľňovej pomôcky. Video bolo odvtedy zdieľané aj na sociálnej sieti X, kde pobavilo množstvo divákov. Na záberoch vidno Lauru, ktorá od smiechu plakala, keď si všimla, kde bola umiestnená zubná kefka.

Yet more evidence sexuality is not a choice. No way women are ‘choosing’ straight men. pic.twitter.com/YUY4TbihCy — Mitten d'Amour (@MittenDAmour) May 11, 2024

Vykrikovala: „Plačem, plačem... Zomriete, keď uvidíte, ako môj manžel zabalil toaletné potreby. Už som si zbalila toaletné potreby, ale zabudla som si tam dať zubnú kefku, tak som ho poprosila, či by mi mohol dať zubnú kefku do svojej tašky s toaletnými potrebami, a on to urobil,“ povedala. Laura potom priblížila tenisky v kufri a našla svoju zubnú kefku, ktorá sa v nich skrývala. Dodala: „Naše toaletné potreby sú v jeho prekliatych topánkach. To je moja zubná kefka.“ Nemohla zadržať smiech, keď v topánke objavila aj jeho zubnú kefku. Laura dokonca prezradila, že to neboli jeho bežné tenisky, ale bežecké topánky.

Na záver videa si držala hlavu v rukách a zvolala: „Čo to do pekla, ani neviem, čo mám povedať.“ Mnohí sa tiež nedokázali ubrániť smiechu, pričom jeden používateľ uviedol: „To je nechutné!“ Ďalší sa pridal s vtipnou poznámkou: „Nevidím v tom problém, každý chce mať čisté nohy.“ Tretí sa pridal k vtipkovaniu a s náznakom sarkazmu uviedol, že to vyzerá prakticky. Na opačnej strane sa vyjadril jeden chlapík: „Práve som to ukázal svojej manželke a tá povedala, že toto je dôvod, prečo všetko balí ona.“