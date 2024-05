Tragická nehoda na D1! Čo sa vlastne stalo? Mrazivé podrobnosti! 40-ročný kamionista skončil v cele

Pri nehode na D1 neďaleko Hornej Stredy zahynuli dvaja hasiči (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

HORNÁ STREDA - Hasiči spoločne s príslušníkmi polície pomáhali pri masívnom požiari auta na diaľnici D1. Ani vo sne by ich nenapadlo, že o pár minút prídu o život dvaja ich kolegovia a ďalší dvaja budú bojovať o život. Čo sa vlastne v osudný deň stalo?

Na diaľnici D1 pri obci Horná Streda sa včera poobede vznietilo osobné auto. Posádka z neho okamžite vystúpila a na pomoc si privolala záchranné zložky. Potvrdila nám to očitá svedkyňa. "Práve som tade bežala, keď tam začalo horieť. Nevedela som, že ten dym ide z diaľnice. Bežala som popri Biskupickom kanály v Brunovciach," poznamenala Natália.

O chvíľu na miesto dorazili hasiči spoločne s príslušníkmi policajného zboru, aby horiace auto uhasili. Ani vo sne by ich nenapadlo, že pre dvoch z nich to bude posledný zásah v živote. Na diaľnici do nich totiž zozadu vpálil kamión. Na záberoch je vidieť, že najskôr zdevastoval policajné auto, a potom ostal zakliesnený v hasičskom aute.

Na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky. "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR prijalo na tiesňovú linku 155 informáciu o zranených hasičoch na diaľnici D1. Podľa dostupných informácii do nich narazilo auto pri zásahu. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník a tri pozemné ambulancie," informovalo operačné stredislo bezprostredne po nehode. Napriek veľkej snahe sa však dvoch príslušníkov hasičov nepodarilo zachrániť. 42-ročného colníka s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice. Príslušníčka polície, ktorá stála veďla vozidla, utrpela len ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice.

Jeden vrtuľník sa vracal prázdny

Na miesto nešťastia podľa leteckej záchrannej služby smerovali až dva vrtuľníky. Jeden sa však vrátil prázny. "Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Bratislavy si po pristátí priamo na diaľnici prevzala do svojej starostlivosti 42-ročného muža, ktorý utrpel ťažkú polytraumu. Záchranári ho vzhľadom na závažné poranenia uviedli do umelého spánku a po preložení na palubu bol v kritickom stave letecky transportovaný do UNB Kramáre. Druhá posádka z Trenčína na mieste bojovala o život 27-ročného pacienta. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu záchranárov svojim rozsiahlym zraneniam na mieste podľahol. Druhý vrtuľník sa, bohužiaľ, vrátil na svoju základňu prázdny," opísali momenty hrôzy na sociálnej sieti.

Polícia začala trestné stíhanie

Vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie v súbehu s prečinom Ublíženie na zdraví. "Muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Druhé vozidlo hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky. Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu. Prítomný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Na miesto udalosti sa dostavil aj minister vnútra SR, prezident PZ a prezident Hasičského a záchranného zboru," informovali o tom príslušníci polície na sociálnej sieti.

40-ročné vodiča kamiónu vyšetrovateľ Policajného zboru zadržal a umiestnil do cely policajného zaistenia. "Jeho dychová skúška bola negatívna. U zadržaného bol vykonaný odber biologického materiálu za účelom zistenia prítomnosti omamných a psychotropných látok. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.

Dojímavý odkaz hasičov

Tragická dopravná nehoda zasiahla najmä Hasičský záchranný zbor, ktorý prišiel o dvoch kolegov. "O kolegov, ktorí nikdy neváhali nasadiť svoj život pre pomoc iným. O tých, ktorí svoju prácu milovali a brali ju ako poslanie pri výkone služobných povinností, ale aj mimo nich. O ľudí, ktorí neváhali kedykoľvek a komukoľvek z nás podať pomocnú ruku. Počas života sa hasič mnohokrát stretá s ťažkými úrazmi, či smrťou. Pri pohľade na trpiaceho myslí na svoju rodinu a v kútiku duše dúfa, že zachraňovaný svoj boj o život vyhrá a ešte niekedy bude môcť objať svojich blízkych," napísali s obrovským žiaľom na sociálnej sieti.

Ako ďalej dodali, "sme síce profesionáli, ale v prvom rade sme ľudia. Ľudia, ktorí si pri pohľade na utrpenie iného uvedomujú, že sa to môže stať každému jednému z nás. Súcitíme s tými, ktorým pomáhame. Často máme zovreté hrdlo aj napriek tomu, že sa snažíme na celú situáciu pozerať s nadhľadom a rozvahou. Tragédie však občas zasiahnu aj nás, hasičov. Tá včerajšia zasiahla rodiny a blízkych našich zosnulých kolegov a rovnako tak celý Hasičský a záchranný zbor, ktorý prišiel o svojich dvoch skvelých príslušníkov a priateľov. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom. Táto udalosť je pre nás obrovskou ranou a nenahraditeľnou stratou,"