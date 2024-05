Hviezdny herec na Roland Garros: Jedna GRIMASA za druhou… Nedalo sa na ten zápas pozerať?!

(Zdroj: Profimedia)

O Paulovi Wesleym sa v uplynulých rokoch písalo predovšetkým v súvislosti s rozvodom. V roku 2022 mu po troch rokoch stroskotal vzťah s Ines de Ramon. Zaujímavosťou je, že krátko po ukončení manželstva sa prevalilo, že hercova ex ulovila inú veľkú hviezdu, konkrétne Brada Pitta. Dlho sám však nevydržal ani Paul, dnes je šťastný po boku modelky Natalie Kuckenburg.

V týchto dňoch si dvojica urobila výlet na slávny tenisový turnaj French Open, ktorý sa aktuálne koná v Paríži. Zápas to bol v skutku atraktívny - sily si merali Španiel Rafael Nadal a Nemec Alexander Zverev. No podľa výrazov tváre hviezdneho herca to pôsobilo, že sa na ich výkony na kurte nedalo pozerať. V skutočnosti ho len hnevali oči, do ktorých si musel dať kvapky. Ale tie grimasy stáli za to!

