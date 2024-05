Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlava štátu poukazuje na zmenu, ktorou sa má definitívne rozhodnutie o poskytovaní finančných prostriedkov stať kompetenciou novokreovanej rady fondu s prevahou nominantov ministerstva kultúry, bez povinnosti rešpektovať stanoviská odborných komisií. "Možno to považovať za zásah do odbornosti rozhodovania fondu, odňatie charakteru verejnoprávnosti celého fondu a vnášanie politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby a kultúrnej oblasti ako takej," uviedla prezidentka.

Spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a zástupcov cirkví na Slovensku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Upozorňuje i na fakt, že približne 5000 žiadostí, ktoré každoročne v rámci výziev na FPU prichádza, doteraz hodnotilo 70 komisií s 300 členmi. Je preto nemožné, aby ich nahradila 13 členná rada. "Hrozí znefunkčnenie podpory umenia," zdôraznila prezidentka, ktorá ohrozenie systému podpory vidí aj v prijatom dátume účinnosti zákona. Vysvetlila, že platnosť od 1. júna nedáva priestor na prijatie nevyhnutných zmien súvisiacich s úpravou legislatívy, a tak robí zákon prakticky nevykonateľným.

Za zásadný nedostatok schváleného zákona považuje aj právnu úpravu prechodných ustanovení, keď sa podľa nových pravidiel bude rozhodovať aj o žiadostiach podaných podľa doterajších právnych predpisov. "Právna úprava je tak retroaktívna, čo je v nesúlade s princípmi právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní a zákazom retroaktivity," vysvetľuje hlava štátu.

Kritizuje aj procesné nedostatky prijímanej novely, predovšetkým fakt, že bola kreovaná ako poslanecký návrh bez zaradenia do medzirezortného pripomienkového konania. "Z prípravy novely zákona tak bola okrem ministerstva kultúry vylúčená aj kultúrna obec a odborná verejnosť," dôvodí.

Novelu zákona o FPU schválili poslanci 21. mája

O poskytnutí peňazí FPU bude po novom rozhodovať rada fondu, ktorá má prihliadať na stanovisko odbornej komisie ako svojho poradného orgánu, toto stanovisko však nebude pre radu záväzné. Po novom sa tiež zvýši príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu a zvýši sa tiež percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Zvýšený bude aj podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry.

Z novely tiež vyplýva, že po novom bude mať dozorná komisia FPU päť členov. Dvoch členov bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní. Troch členov dozornej komisie bude vymenúvať a odvolávať minister kultúry, z toho jedného na návrh ministra financií.