Kandidát do EP Ján Ferenčák (Hlas – SD): Chcem získať viac peňazí pre pohraničie. Nikto nemôže byť trestaný za to, kde sa narodil

(Zdroj: FB/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Roky pôsobí v komunálnej politike, kde dobre pozná problémy a potreby ľudí. Pohraničie s Poľskom treba budovať. Od infraštruktúry až po vzájomné vzťahy, lebo na tom je postavený projekt EÚ. Kým mnohí majú problém s čerpaním peňazí z eurofondov, pohraničie v regióne Tatry využívajú európske peniaze na 100 percent. Slováci podľa neho vedia priniesť veľa riešení, ktoré by boli v prospech rozvoja celej EÚ. Výhrady má voči niektorým prijatým nariadeniam. Prečo nie sú vhodné pre Tatry a za čo by chcel bojovať v Európskom parlamente? Viac primátor Kežmarku, poslanec NR SR a zároveň kandidát do europarlamentu Ján Ferenčák (Hlas – SD)