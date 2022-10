Miliardár Elon Musk navrhol riešenie sporu medzi Čínou a Taiwanom

"Moje odporúčanie...by bolo vymyslieť osobitnú administratívnu oblasť pre Taiwan," povedal Musk v piatok zverejnenom rozhovore pre denník Financial Times (FT). Toto riešenie by podľa jeho slov mohlo byť prijateľné, hoci pravdepodobne neuspokojí všetkých. Musk to povedal v reakcii na otázku o Číne, kde jeho spoločnosť Tesla vyrábajúca elektronické automobily prevádzkuje veľkú továreň v meste Šanghaj.

Zdroj: TASR/AP

Musk takisto vyjadril presvedčenie, že dohoda medzi Čínou a Taiwanom by mohla byť zhovievavejšia než v prípade Hongkongu. Čína pokladá Taiwan za jednu zo svojich provincií a dlhodobo sa ju usiluje dostať pod svoju kontrolu, pričom nevylučuje použitie sily, pripomína Reuters. Taiwanská vláda však s vyhláseniami Číny nesúhlasí a tvrdí, že o osude tohto ostrova (Taiwan) môžu rozhodovať len jeho obyvatelia.

Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí sa v sobotu k Muskovým vyjadreniam odmietlo vyjadriť. Jeden zo zákonodarcov vládnucej Demokratickej pokrokovej strany, ktorý je členom parlamentného výboru pre zahraničné záležitosti a obranu, Muska na sociálnej sieti kritizoval a jeho návrhy označil za neprijateľné.

Zelensky a jeho hlasovanie

Reuters pripomenula, že Musk v pondelok 3. októbra navrhol natrvalo postúpiť polostrov Krym Rusku, usporiadanie nových referend v štyroch okupovaných oblastiach na východe Ukrajiny pod záštitou OSN a súhlas Ukrajiny s neutralitou. Musk používateľov sociálnej siete vyzval, aby sa k jeho plánu vyjadrili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky miliardárov návrh kritizoval a na Twitteri v pondelok večer spustil hlasovanie s otázkou: "Ktorého Elona Muska máte radšej? – Toho, ktorý podporuje Ukrajinu. – Toho, ktorý podporuje Rusko."