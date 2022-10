Raketové testy sú len aktom sebaobrany pred hrozbami USA, tvrdí KĽDR

"Skúšky rakiet vykonané KĽDR sú pravidelným a plánovaným sebaobranným krokom na ochranu bezpečnosti krajiny a regionálneho mieru pred priamymi vojenskými hrozbami USA, ktoré trvajú už viac ako pol storočia," uvádza sa vo vyhlásení Národného úradu pre letectvo zverejneného severokórejskou štátnou agentúrou KCNA.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo(ICAO) však odpaľovanie rakiet v blízkosti medzinárodných leteckých trás alebo nad nimi bez predchádzajúceho upozornenia odsúdila ako vážne bezpečnostné riziko pre civilné letectvo.

Podľa Národného úradu pre letectvo skúšky neohrozujú civilné letectvo ani susedné krajiny. Stanovisko ICAO považuje úrad za "politickú provokáciu USA a ich vazalských síl, ktorej cieľom je narušiť suverenitu KĽDR".

Spoločné námorné manévre

USA a Južná Kórea uskutočnili v piatok spoločné námorné manévre, do ktorých sa zapojila aj americká lietadlová loď na jadrový pohon USS Ronald Reagan. Spolu so sprievodnými plavidlami bola v stredu premiestnená do vôd východne od Kórejského polostrova. Stalo sa tak po tom, ako Severná Kórea v utorok, prvýkrát po piatich rokoch, odpálila raketu stredného doletu smerom na Japonsko.

Severná Kórea vykonala za posledných 12 dní šesť raketových testov. Rezolúcie OSN pritom zakazujú Pchjongjangu skúšky balistických rakiet akéhokoľvek doletu, ktoré v závislosti od konštrukcie môžu niesť aj jadrovú hlavicu.