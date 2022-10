Maďarskí socialisti súria rokovanie o prístupe Švédska a Fínska do NATO

BUDAPEŠŤ - Maďarský parlament stále nemá na programe schválenie prístupových protokolov Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podľa servera Index.hu na to upozornil v pondelok predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Index.hu podotýka, že spomedzi 30 členských krajín NATO je potrebný súhlas už iba Maďarska a Turecka. Predseda ľavičiarov v pondelok popoludní oficiálne navrhol, aby zákonodarný zbor prerokoval túto otázku v utorok, avšak poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP jeho návrh nepodporili.

"Je to nepochopiteľné, keďže Fínsko a Švédsko sú angažovanými partnermi NATO, zúčastňujú sa na programe mierového partnerstva Aliancie od roku 1994 a v minulých i súčasných mierových operáciách pod velením NATO zohrávali aktívnu rolu," dodal Tóth. Vstup Fínska a Švédska do NATO podľa Tótha tiež posilní spoločnú bezpečnosť, a to aj v prospech maďarských občanov. "MSZP preto očakáva, že maďarská vláda podporí túto snahu," povedal ľavicový politik.