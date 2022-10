Zastrelili iba 9-ročné dievčatko: Vypátrali vraha malej Olivie

V teplý letný večer 22. augusta Olivia Pratt-Korbelová (9) mohla ísť spať až o desiatej večer. Školáčka bola so svojimi dvoma staršími súrodencami na poschodí v detských izbách v dome v Knotty Ash na predmestí Liverpoolu. Olivia počula zvonku hlasné zvuky a zišla dolu schodmi. Jej mama Cheryl otvorila vchodové dvere, aby videla, čo sa deje pred domom.

Ale zvedavosť sa stala dievčaťu osudnou. Sotva 100 metrov od rodinného domu na Kingsheath Avenue prenasledoval ozbrojenec v kukle dvoch mužov a zasiahol ich streľnou zbraňou. Jeden z nich spadol na zem. Druhý muž (35) ale stihol zranený utiecť.

Vrah prenasledoval svoju obeť do domu Olivie a vystrelil

Necelých 100 metrov od seba zbadal svetlo a otvorené vchodové dvere na rodinnom dome, utekal k nim, aby sa ukryl, a vrútil sa na chodbu. Vrah ho okamžite nasledoval. Mama Cheryl chcela ochrániť muža, ktorého postrelili, pred útočníkom. Zúfalo sa snažila zavrieť dvere. Nemohla. Cudzinec divoko strieľal okolo seba z revolveru, dva výstrely zasiahli osobu hľadajúcu ochranu, jeden ženu. Strelec ušiel.

Guľka zasiahla matku do ruky, prešla cez ňu a zasiahla Oliviu do hrude. Dievča stálo na schodoch za mamou. Do domu vbehli kamaráti postreleného muža a zraneného odniesli. Ale umierajúca Olivia a jej zranená matka ich ignorovali. Zdravotníci previezli dieťa do neďalekej nemocnice, ale Olivia na následky strelného zranenia zomrela.

Polícia po strelcovi niekoľko týždňov pátrala, no podarilo sa jej zatknúť postreleného 35-ročného muža.

Teraz nastal konečne prielom vo vyšetrovaní. Polícia v Merseyside potvrdila, že Thomasa Cashmana (34) už vo štvrtok zatkli ako podozrivého z vraždy malej Olivie a teraz je vznesené obvinenie. Aj kvôli pokusu o vraždu Oliviinej matky.

Posledná rozlúčka s Oliviou sa konala v kostole St Margaret Mary's Church v Knotty Ash v polovici septembra. Mnohí smútiaci boli oblečení vo jej obľúbenej farbe, ružovej. Teraz sa jej vrah čoskoro postaví pred súd.