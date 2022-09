Tri vraždy a samovražda: Muž zastrelil svoju rodinu, potom seba! Polícia našla v dome aj mŕtve deti

Polícia na mieste činu zasahovala v pondelok po 13-tej hodine. Na tragédiu upozornili susedia, ktorí rodinu už dlhšie nevideli. Informuje o tom blesk.cz. So vstupom do domu pomáhali hasiči a hneď na to do domu v Měšicích zamierili aj ďalší policajti vrátane krajskej kriminálky.

"Môžem potvrdiť, že v dome v Měšicích boli nájdené štyri ľudské telá bez známok života. Na mieste pracuje krajská kriminálka, ktorá zisťuje, či došlo k násilnej smrti," uviedla pre portál v pondelok večer policajná hovorkyňa Barbora Schneeweissová. Neskôr, keď dorazila na miesto činu, informovala, že na mieste boli nájdené dve dospelé osoby a dve neplnoleté deti.

archívne video

"Podľa predbežných informácií ide o trojnásobnú vraždu a následnú samovraždu. V súčasnej dobe sa na mieste činu vykonáva obhliadka zo strany krajských kriminalistov a súdneho lekára," dodala. Vražda rodiny a samovražda mala byť spáchaná strelnou zbraňou.