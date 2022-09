Cichanovská kritizuje Lukašenkove referendá: Zapojenie do vojny by bola politická samovražda

Galéria fotiek (1) Líder britskej Labouristickej strany Keir Starmer a líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská na zjazde britskej opozičnej Labouristickej strany

Zdroj: TASR/AP (Stefan Rousseau/PA via AP)

LIVERPOOL - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko by sa dopustil "politickej samovraždy" v prípade, že by bieloruskú armádu zapojil do vojny na susednej Ukrajine. Uviedla v stredu exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. Informuje o tom agentúra AFP.