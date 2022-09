Desivé odhalenie o ruskej mobilizácii: Vybavenie pre vojakov? TOTO Putin nemôže myslieť vážne

MOSKVA – Noví vojaci, ktorí museli vstúpiť do armády po vyhlásení mobilizácie, ani netušili, že peklo ich ešte len čaká. Čo sa týka vybavenia pre vojaka, tak Ukrajinci sa majú na porovnanie s Rusmi, ako v božom koši. Niet divu, že sa im podarila úspešná protiofenzíva v charkovskej oblasti.

Na sociálnych sieťach sa objavil príspevok, ktorý vyráža dych. Je na ňom odfotený zoznam vecí, ktoré potrebuje každý Rus pred vstupom do armády. Problémom však je, že všetci ruskí muži od 18 do 35 rokov nemôžu opustiť krajinu. Armáda klope na dvere bytov a povoláva mladých aj starších do boja. Väčšina s tým samozrejme nesúhlasí. Od Putinovej mobilizácie, ktorú vyhlásil ruský prezident 21. septembra, sa tvoria na hraničných priechodoch obrovské kolóny.

Ruskí mladí muži teda nemôžu opustiť krajinu, musia vstúpiť do armády a navyše dostanú aj zoznam vecí, ktoré si musia zakúpiť. "Čiastočná mobilizácia odhalila, ako je na tom ruská armáda. Tí, ktorí dostali predvolanie, si musia všetko zabezpečiť sami," uvádza jeden z ľudí, ktorí sa vyjadrili ohľadom zoznamu pre nových vojakov.

Так выглядит мобилизация в РФ : наверно более триллиона долларов потраченные на армию путиным, и большая часть из них... Posted by Levon Avakimyan on Monday, September 26, 2022

Ďalší, kto uverejnil tento zoznam aj s niekoľkými videami z kasární, uviedol, že Putin minul na armádu pravdepodobne viac ako miliardu dolárov. "Z toho išla väčšina do vreciek štátnikov a výsledkom sú rozpadávajúce sa kasárne, hrdzavé zbrane aj vojenská technika. Pre nových vojakov nevie armáda zabezpečiť ani tie najnutnejšie veci," vyjadril sa.

Toto si musia zadovážiť noví vojaci predtým, ako môžu/musia vstúpiť do ruskej armády:

- batoh o veľkosti 60 litrov

- batoh o veľkosti 18-20 litrov

- spacák

- papuče

- maskáčový overall

- termo spodné prádlo

- dva páry spodného prádla

- 10 párov ponožiek

- mobilný telefón (žiadne kontakty)

- nabíjačka

- obedová súprava (hrnček, kovová lyžica)

- plynový horák (na varenie)

- lekárnička s kompletnou výbavou

- baterka

Vojaci si okrem toho musia aj sami prať. V prípade poškodenia oblečenia sú nutné vo výbave aj niť a ihla. Prilby a nepriestrelné vesty si musia vojaci tiež zadovážiť sami. V zozname bohužiaľ nie sú uvedené ceny za jednotlivé položky, no Rusi neprídu len o milujúcich členov rodiny, ale aj hromadu peňazí.

Čo keď to nevyjde?

Vyzerá to tak, že čiastočná mobilizácia v Rusku bola pre Vladimira Putina už posledná možnosť, ako udržať svoje sily na Ukrajine. Musel rátať s tým, že na hraničných priechodoch nastane kolaps a určite dostal aj informácie o nedostatku vybavenia pre prípadných nových vojakov. Stolička pod ruským prezidentom sa pomaly láme a pokiaľ mu nevyjde ani ťah s mobilizáciou, celé ľudstvo môže len dúfať, aby sa neobrátil na svoj jadrový arzenál.