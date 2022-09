MIMORIADNA situácia v Taliansku: Extrémne búrky zabili 7 ľudí, autá odnieslo ako hračky! Majú zasiahnuť aj Chorvátsko

SENIGALLIA - Obrovské, ničivé, katastrofálne. Tak by sa dali popísať lejaky, ktoré zúrili v Taliansku. Na východe krajiny, v okolí San Marína sa totiž rieka Misa rozvodnila natoľko, že spôsobuje obrovské záplavy. Bilancia je katastrofálna - za pár hodín hlásia 7 obetí a troch nezvestných. Kompetentní vyzvali ľudí, aby nevychádzali z domu.

Nepriaznivé počasie sa prehnalo Talianskom ešte vo štvrtok. K piatkovému ránu hlásia kompetentní 7 obetí a niekoľko nezvestných len v provincii Ancona a regiónu Marky. Štyri obete hlásia v Ostre , jednu v Trecastelli a jednu v Barbare . Hasiči v piatok ráno našli telo muža, ktorého stiahla prívalová voda, keď stál na palube auta v Bettolelle v časti obce Senigallia. Snažil sa tak zachrániť, keďže hasiči vyzvali ľudí, aby sa presunuli na vyvýšené miesta, kde im také nebezpečenstvo nehrozí.

⚡️⚠️Risveglio difficile anche in Campania dove si registrano adesso temporali molto intensi, compresi anche il vicino... Posted by Tornado in Italia on Thursday, September 15, 2022

Alluvione in corso a #ostra a pochi km da #Senigallia. Video di Maria leonardi #marche #allertameteo #meteonatura Posted by Meteo Natura on Thursday, September 15, 2022

Podľa portálu Leggo hlásia v provincii troch nezvestných, z toho jedno dieťa. To sa hasiči pokúšajú nájsť odvtedy, čo sa spolu s jeho mamou snažili nájsť vyvýšené miesto, aby boli v bezpečí. Cestou ich však strhla prívalová vlna. Matku sa podarilo zachrániť, po dieťati hasiči naďalej pátrajú. Kompetentní však tvrdia, že aj keď boli vydané výstrahy pred nepriaznivým počasím, tak ničivé záplavy sa neočakávali. Sociálnymi sieťami kolujú videá a fotografie zo skazy. Vidno, že mestá a obce sú zaplavené, voda dospelým siaha po pás. Voda z rozvodnenej rieky Misa stiahla so sebou aj odparkované autá.

#Umbria #Meteo ore 20.50: la linea di convergenza che dalle 13 produce forti temporali sul nord dell'Umbria ha dato il... Posted by Umbria Meteo on Thursday, September 15, 2022

Podľa meteorológov na mnohých miestach padlo enormné množstvo zrážok. Napríklad, v Altotevere to bolo vyše 135 mm, v Scheggia nell'Eugubino vyše 170 mm a v Cantiano hlási zrážkomerná stanica viac ako 310 milimetrov zrážok za 7 hodín. Správa talianskej provincie Ancona spresnila, že k záplavám došlo v dôsledku vytrvalého silného dažďa, ktorý oblasť postihol vo štvrtok v popoludňajších hodinách. Noviny Corriere della Sera uviedli, že za dve hodiny napršalo 400 milimetrov zrážok, čo je množstvo, ktoré v tejto oblasti zvyčajne zaznamenajú za šesť mesiacov, cituje agentúra AFP. Predseda regiónu Marky Francesco Acquaroli označil súčasnú situáciu za "veľmi závažnú meteorologickú krízu", ktorá je dôvodom na hlboké obavy.

"Občanom je nariadené, aby nevychádzali z domu a vyšli na vyššie poschodia," napísala na sociálnej sieti samospráva mesta Senigallia. „Nedostali sme žiadne konkrétne varovanie, iba žlté varovanie od Civilnej ochrany pred vetrom a dažďom. Nič, čo by mohlo predznamenávať takú katastrofu. Všetko sa to stalo do hodiny. Teraz je obloha jasná," povedal starosta mesta Sassoferrata v provincii Ancona.

V súčasnosti už v najpostihnutejších mestách Talianska neprší a z najhoršieho sú "vonku". Hasiči zachránili mnoho ľudí, ktorí sa po rozvodnenej rieke plavili na provizórnych člnoch. V centre Senigallie sú výpadky prúdu, hasiči odčerpávajú obrovské množstvo vody. Portál Tornado in Italia upozornilo, že ďalšie silné búrky hrozia v Kampánii na juhu krajiny, kde sú teraz zaznamenané veľmi intenzívne búrky, vrátane neďalekého Molise a severnej Apúlie. "Buďte v oblasti maximálne ostražití! Vysoké riziko búrok, stredne veľkých krúp a nárazového vetra. Na mape najnovšie blesky presahujú 10-15 tisíc," uviedli.

V najhoršie postihnutom prístavnom meste Ancona zostalo niekoľko štvrtí bez dodávok elektriny či telefonického spojenia. V postihnutých oblastiach zostali v piatok zatvorené aj školy. Búrky zasiahli aj susedný región Umbria

⚡️🟣‼️ La giornata odierna vede il rischio di temporali severi sulla Campania e regioni limitrofe. Altre celle... Posted by Tornado in Italia on Thursday, September 15, 2022

Výstrahy sú však aktuálne vydané aj pre Chorvátsko. Chorvátsky portál meteo.hr vydal výstrahy druhého stupňa pred počasím pre takmer celú krajinu. Ohrozené sú najmä obľúbené dovolenkové destinácie.