Šok v lietadle: Vytiahol predo mnou penis a začal...ÚPLNÝ hnus, potom chcel odo mňa TOTO

Let 949 americkej spoločnosti Delta Airlines smeroval dňa 1. júna z Atlanty do Las Vegas. Na palube sedel aj Michael DeWayne Peterson, ktorý odhalil žene sediacej vedľa neho svoje prirodzenie. To však ani zďaleka nebolo všetko. Po chvíli začal Peterson v lietadle plnom ľudí onanovať, uvádza LawandCrime.

Prípad sa samozrejme nemohol obísť bez následkov. Ujali sa toho federálne úrady, ktoré v trestnom oznámení uviedli aj ďalšiu skutočnosť: "Krátko pred pristátím začal pasažierku vedľa seba ohmatávať a do rozkroku jej mal položiť svoj mobil, na ktorom napísal, či by sa nechcela stretnúť a užiť si." Podľa výpovede, mala poškodená pasažierka vyjadriť nesúhlas, no Peterson napísal do mobilu odpoveď "áno". Hneď na to ju mal chytiť za stehno, no reagovala tak, že ho buchla po ruke a verbálne mu povedala, aby sa jej nedotýkal. Peterson sa len zasmial a pozrel sa von oknom.

Obvinenie prišlo až po troch mesiacoch

Útočník mal po pristátí veľmi rýchlo opustiť palubu lietadla. Napadnutá žena sa pokúšala incident nahlásiť letuške, no tá ju odkázala na pracovníkov letiska, keďže lietadlo už pristálo. Nakoniec bola na miesto činu privolaná Metropolitná polícia Las Vegas. Zhruba týždeň po lete bola poškodená vypočutá agentom FBI, ktorému poskytla video, kde malo byť zreteľné, že Peterson v lietadle skutočne masturbuje.

Michael DeWayne Peterson bol obvinený koncom augusta, takmer tri mesiace po incidente. Jeho sťažnosť podpísala sudkyňa amerického magistrátu Elayna Youchahová. Obvinenie z ublíženia na zdraví má hornú hranicu odňatia slobody na šesť mesiacov. V rámci špeciálnej jurisdikcie pre lietadlá, je výška maximálneho trestu 90 dní. Príslušná časť tohto zákona znie nasledovne: "Je nezákonné, aby osoba na verejnosti odhaľovala svoje genitálie alebo konečník, masturbovala alebo sa zúčastňovala sexuálneho aktu." Peterson je stíhaný na súde v Las Vegas v americkom štáte Nevada.