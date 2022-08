Odborníci upozorňujú: Opičie kiahne sa môžu preniesť aj na domáce zvieratá

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

NEW YORK - Ľudia nakazení vírusom opičích kiahní by si mali udržať odstup od domácich zvierat, tie by sa totiž mohli vírusom nakaziť, upozornili v utorok americkí predstavitelia z oblasti zdravotníctva. Informovala o tom agentúra AP.