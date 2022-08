Rushdieho odpojili od pľúcnej ventilácie: Muž (24), ktorý ho mal napadnúť, sa považuje za nevinného

"Salman Rushdie so svojím chápaním ľudskosti, neprekonateľným zmyslom pre príbeh a faktom, že sa odmieta dať zastrašiť alebo umlčať, stelesňuje základné a univerzálne hodnoty – pravdu, odvahu, schopnosť postaviť sa na odpor či vyjadrovať svoje myšlienky bez strachu. Tieto hodnoty predstavujú základné kamene každej slobodnej a otvorenej spoločnosti," uviedol vo vyhlásení Biden. Útok na spisovateľa odsúdil aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý v príspevku na Twitteri vyhlásil, že "medzinárodné odmietnutie takýchto činov, ktoré porušujú základné práva a slobody, je jedinou cestou k lepšiemu a mierumilovnejšiemu svetu".

K útoku na Rushdieho došlo v piatok v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York a 75-ročný spisovateľ, ktorý tam mal mať prednášku, utrpel ťažké zranenia. Stále je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a zrejme príde o oko, uviedol jeho agent Andrew Wylie. Autor románu Satanské verše má aj pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň. Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Predstavitelia USA v sobotu informovali, že Matara obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa.

Muž obvinený z útoku na Rushdieho sa na súde vyhlásil za nevinného

Hadi Matar, ktorého polícia v súvislosti s útokom na spisovateľa Salmana Rushdieho obvinila z pokusu o vraždu druhého stupňa, sa v sobotu na súde vyhlásil za nevinného. TASR správu prevzala od agentúry AP. "Bol to cielený, nevyprovokovaný a vopred naplánovaný útok," vyhlásil prokurátor okresu Chautauqua Jason Schmidt. Dodal, že obvinený si všetko dopredu pripravil – vstupenku na prednášku si zakúpil v predstihu, na miesto konania udalosti pricestoval deň vopred a preukázal sa falošným dokladom totožnosti.

Galéria fotiek (3) Hadi Matar

Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar

Matarov obhajca ex offo Nathaniel Barone sa sťažoval, že úradom trvalo príliš dlho, kým postavili Mataru pred sudcu, pričom dodal, že obvinený má "ústavné právo na prezumpciu neviny". Podľa americkej televízie NBC News, ktorá citovala orgány činné v trestnom konaní priamo oboznámené s vyšetrovaním, 24-ročný Matar z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey sympatizuje so šiitským (islamským) extrémizmom a s Iránskymi revolučnými gardami, ktoré sú elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl.

Galéria fotiek (3) Hadi Matar

Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar

K útoku na Rushdieho došlo v piatok v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York a 75-ročný spisovateľ, ktorý tam mal mať prednášku, utrpel ťažké zranenia. Stále je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a zrejme príde o oko, uviedol jeho agent Andrew Wylie. Autor románu Satanské verše má aj pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň.

Salman Rushdie už nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu a je schopný rozprávať

Britský spisovateľ Salman Rushdie už viac nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie a je schopný rozprávať. V nedeľu o tom informoval jeho agent Andrew Wylie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a agentúry DPA. Počas Rushdieho prednášky v piatok v New Yorku vybehol na pódium muž a bodol ho do krku a do trupu. Spisovateľ utrpel ťažké zranenia, následne bol prevezený do nemocnice a podstúpil operačný zákrok.

Wylie v sobotu vyhlásil, že Rushdie zrejme príde o oko, má pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň. Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Predstavitelia USA v sobotu informovali, že Matara obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa. Ten sa však na súde vyhlásil za nevinného. Útok na Rushdieho odsúdili viaceré osobnosti politického a kultúrneho života – americký prezident Joe Biden, šéf európskej diplomacie Josep Borrell, britský premiér Boris Johnson, spisovateľ Stephen King či autorka knižnej série o Harrym Potterovi J.K. Rowlingová.

Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Rúholláh Músaví Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Rushdie sa tak musí od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.