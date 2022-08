Lupiči privolali políciu, aby ich zachránila zo zrúteného tunela, ktorý si sami postavili

Štyria lupiči sa vo štvrtok večer chceli v Ríme dostať do trezora jednej z bánk alebo okolitých predajní, píše DPA. Počas kopania sa však tunel zrútil a jeden z mužov zostal uväznený pod troskami. Záchranári museli vyhĺbiť paralelný tunel, aby ho vyslobodili. Vytiahli ho okolo 20.00 h a previezli do nemocnice. Polícia zadržala jeho troch komplicov. Nevydarený pokus o lúpež sa odohral na ulici Via Innocenzo XI v Ríme, píše spravodajský portál Italy 24 News. Stav zachráneného muža je vážny.