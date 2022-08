Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko: Evakuovaní obyvatelia Hřenska sa môžu vrátiť domov

"Zatiaľ je to tak, že sa vracajú oni do svojich obydlí, nevracajú sa tam turisti na ubytovanie," spresnila Hubáčková s tým, že tamojšie ubytovacie kapacity využívajú hasiči. Ministerka tiež uviedla, že na základe negatívnych skúseností z uplynulých dní sa rozhodli územie parku na noc uzatvoriť. "(Ľudia) zakladajú v noci oheň či prípadne tam idú s cigaretou, z tohoto dôvodu do celého územia parku uzatvárame vstup v nočných hodinách od deviatej do šiestej ráno," vysvetlila Hubáčková.

Archívne video: Hrôzostrašný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko

Obmedzenie vstupu do Národného parku České Švajčiarsko bude platiť do konca augusta. Plochu požiaru sa hasičom darí postupne zmenšovať, v niektorých oblastiach je pohyb stále rizikový. Turistické trasy v bezpečných lokalitách však budú počas dňa otvorené. Na ploche približne 50 hektárov stále zasahuje 630 hasičov s 250 kusmi techniky. Zo vzduchu im pomáha päť vrtuľníkov, z toho štyri hasiace, napísal na sociálnej sieti Twitter Hasičský záchranný zbor ČR. "Územie pripravujeme, aby národným parkom zazmluvnené dobrovoľné jednotky mali pripravené v teréne mobilné čerpadlá, hadicové vedenie aj nádrže s vodou," dodali českí hasiči.