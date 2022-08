Český Senát schválil vstup Fínska a Švédska do NATO: Kolektívna obrana je cestou do budúcnosti

PRAHA - Český Senát v stredu schválil prijatie Fínska a Švédska do NATO. Na ratifikáciu je však ešte potrebný súhlas Poslaneckej snemovne, informuje TASR podľa správy spravodajského webu iDNES.cz.

"Ak chcel (ruský prezident Vladimir) Putin oslabiť NATO, podaril sa mu pravý opak," vyhlásila česká ministerka obrany Jana Černochová. "Tieto dve krajiny pochopili, že kolektívna obrana je cestou do budúcnosti," povedal k tomu senátor za vládnu stranu TOP 09 Tomáš Czernin. Na schválenie vstupu Fínska a Švédska do Aliancie je potrebný súhlas všetkých jej 30 členov, zatiaľ ho odobrilo 23 štátov. Problematickým sa javí proces schvaľovania v Turecku, ktoré ho podmieňuje vydaním siedmich desiatok ľudí z týchto dvoch krajín, ktorých Ankara považuje za teroristov.

Dvadsať vojakov by malo chrániť české veľvyslanectvo v Kyjeve

Český Senát tiež schválil plán zahraničných vojenských misií do roku 2024, v ktorých by malo pôsobiť 1362 vojakov. Z nich 1200 má byť nasadených v rámci posilnenia východnej hranice NATO na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Estónsku, Litve a Lotyšsku. Dvadsať vojakov by malo chrániť české veľvyslanectvo v Kyjeve.