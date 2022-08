Nemecký kancelár Scholz podporí výstavbu plynovodu do strednej Európy cez Francúzsko

BERLÍN - Nemecký kancelár Olaf Scholz bude podporovať výstavbu plynovodu vedúceho do strednej Európy z Portugalska a Španielska cez Francúzsko s cieľom získať nové zdroje energie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Takéto potrubie už malo byť podľa neho postavené a teraz chýba. V súčasnosti by to výrazne prispelo k odľahčeniu situácie s dodávkami plynu. Potvrdil, že o možnom projekte rokuje s predstaviteľmi Španielska, Portugalska, Francúzska aj s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou. Výstavba plynovodu Midi-Catalonia (MidCat) zo Španielska do južného Francúzska bola pred niekoľkými rokmi pozastavená. Bola považovaná za nehospodárnu aj v spojitosti s dodávkami lacného zemného plynu z Ruska, píše DPA.

Opatrenia vlády proti vysokej inflácii

Po ruskej invázii na Ukrajinu by však takéto potrubie mohlo prispieť k energetickej nezávislosti Európy od Ruska, konštatuje agentúra. Nemecký kancelár počas tlačovej konferencie oznámil aj ďalšie opatrenia vlády proti vysokej inflácii. "Urobíme všetko pre to, aby sa občianky a občania dostali cez toto náročné obdobie," povedal. Opatrenia majú zahŕňať daňové úľavy či ďalšiu pomoc najmä pre najchudobnejších. Pripomenul tiež viaceré opatrenia vlády s cieľom zabezpečiť alternatívne zdroje energie k ruskej rope, uhliu a zemnému plynu. Kancelár zdôraznil aj podporu zo strany Nemecka pre Izrael s cieľom zabezpečiť jeho existenciu.