Novinári v utajení odhalili otrasný biznis s migrantmi: Za cestu 2400 eur, Francúzi vás pustia ďalej!

Jeden podvodník, ktorý novinárovi v utajení ponúkol za 4500 (5300 eur) miesto na člne, sa chválil: "Francúzi vás nezastavia. Naopak, budú vás bezpečne sprevádzať, kým nedosiahnete vodnú hranicu Spojeného kráľovstva." Reportérovi vydávajúcemu sa za albánskeho migranta potom povedali, aby po príchode do Británie kontaktoval právnika, ktorý mu pomôže sformulovať dobrý a uveriteľný príbeh, píše The Sun.

Pašerák na čete na TikToku uviedol: "Môžem vám poskytnúť číslo právneho zástupcu, ktorého som použil pre svojich príbuzných. Podarilo sa im zabezpečiť dokumentáciu (povolenie na pobyt) pre polovicu Albáncov v Londýne." Na otázku o tom, ako dopadli nedávni žiadatelia o azyl povedal: "Pred tromi mesiacmi bol jeden chlapec zadržiavaný mesiac, kým mu nepomohol dostať sa na slobodu jeho právny zástupca."

Pašeráci tiež znížili cenu za 32-kilometrový prechod počas dobrého počasia na 2 370 eur na osobu v porovnaní s 11 800 eur v predchádzajúcich mesiacoch. Ceny za prechod skrytý v nákladnom aute pohybujú okolo 26 000 eur a znamenajú oveľa väčšie riziko, že vás chytia.

Galéria fotiek (4) Migranti na člnoch medzi Gréckom a Tureckom

Zdroj: SITA/Hellenic Coast Guard via AP

Odhalenia prichádzajú v čase, keď spravodajské služby zistili, že štyria z desiatich ľudí prichádzajúcich na malých člnoch pochádzajú z Albánska, a to aj napriek tomu, že tam už 25 rokov nebola vojna. Podľa poslankyne Natalie Elphickeovej by nový premiér by mal považovať tieto prechody za svoju kľúčovú prioritu. "Príspevky na sociálnych sieťach, ktoré používajú kriminálni pašeráci ľudí propagujúci nelegálne prechody, sú absolútne neprijateľné. Existuje správny spôsob, ako požiadať o prácu v Spojenom kráľovstve a nie je to v rukách pašerákov ľudí. Je nepochybné, že mnohí sú jednoducho ekonomickí migranti."