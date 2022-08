Kosovo zadržalo na hraniciach ruskú novinárku: Obviňuje ju zo špionáže

PRIŠTINA - Kosovo zadržalo na hraniciach ruskú novinárku Darju Aslamovovú, ktorú podozrieva zo špionáže. V noci na nedeľu to oznámilo kosovské ministerstvo vnútra.

"Viacero krajín preukázalo, že (Aslamovová) je zapojená do špionáže pre ruskú spravodajskú službu a vydáva sa za novinárku," uviedol vo vyhlásení kosovský minister vnútra Xhelal Sfečla, ktorý vo svojom profile na Facebooku uverejnil fotografie Aslamovovej s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.

Sot, në pikë kalimin kufitar në veri të vendit është ndaluar Daria Aslamova. Shumë shtete e kanë vërtetuar se ajo ka... Posted by Xhelal Sveçla on Saturday, August 6, 2022

Agentúra Reuters upozorňuje, že Sfečlove tvrdenia sa jej nateraz nepodarilo nezávisle overiť. Uvádza tiež, že Rusko je hlavným spojencom Srbska a rovnako ako Belehrad neuznáva nezávislosť Kosova. Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom pod záštitou Európskej únie, ktoré sa začali v roku 2011, zatiaľ neviedli k normalizácii vzťahov.

Najnovšiu eskaláciu napätia medzi Belehradom a Prištinou vyvolalo v uplynulých týždňoch opatrenie, podľa ktorého si mali ľudia so srbskými dokumentami pri vstupe na kosovské územie vymeniť doklady za dočasné. Situácia sa vyostrila v predvečer platnosti nariadenia, keď miestni Srbi začali na protest blokovať cesty a stavať barikády. Pod tlakom západných mocností a najmä USA, sa vláda v Prištine rozhodla odložiť nadobudnutie platnosti nových pravidiel o dokladoch na hraniciach so Srbskom do 1. septembra.