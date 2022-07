AKTUÁLNE Rusi nás zaradili na zoznam nepriateľských štátov, odborník nemá dobré správy: Čo nám hrozí?

archívne video

Slovensko sa totiž ocitlo na zozname krajín s "nepriateľskými akciami" voči Rusku. Aspoň tak to uvádza nezávislý ruský portál Meduza. Nie sme tam však jediní, kto tam dnes pribudol. Po našom boku na túto listinu putujú aj Grécko, Dánsko, Slovinsko a aj Chorvátsko.

Portál tiež ďalej uvádza, že Foreign Policy s odvolaním sa na zdroje informovalo, že Rusko pripravuje veľkú ofenzívu proti Ukrajine v roku 2023 s cieľom dobyť Odesu. Od začiatku vojny zomrelo 358 detí, oznámil Úrad generálneho prokurátora Ukrajiny.

Toto sme mohli čakať, tvrdí analytik a hrozí vraj pád životnej úrovne na dno

To, čo takéto zaradenie Slovenska na spomínaný zoznam znamená sme sa pýtali aj bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka, ktorý prezradil, aké to so sebou prináša riziká. "Je to úplne prirodzené a niečo také sme mohli čakať. Vyplýva to aj z našich postojov, sme diametrálne odlišní v postojoch napríklad s Maďarskom. V prvom rade nám hrozí obrovské riziko v tom, že životná úroveń pôjde ku dnu. Pôjdu hore ceny energií a pohonných hmôt. Som dosť starý na to, aby som bol naivný, ale neverím, že za také ceny, aké malo Slovensko doteraz aj vďaka surovinám z Ruska, že za také sumy to teraz dostaneme aj z iného zahraničia," obáva sa Zábojník.

Galéria fotiek (2) Juraj Zábojník

Zdroj: TASR/Archív

Policajná stránka to vidí inak

Policajná stránka na sociálnej sieti Hoaxy a podvody vidí celý prípad inak. Problémom by podľa nich vraj bolo, keby nás tam Rusko nezaradilo. "Počet osôb, s ktorými môžu diplomatické misie nepriateľských krajín a ich konzulárne úrady uzatvárať pracovné zmluvy, ruská vláda obmedzila. Grécko má limit 34 ľudí, Dánsko 20, Slovensko 16, Slovinsko a Chorvátsko nebudú môcť najímať zamestnancov do svojich diplomatických misií a konzulárnych úradov vôbec," približuje stránka.

POTOKY SĹZ SLOVENSKÝCH HOAXEROV: RUSKO ZARADILO SLOVENSKO DO ZOZNAMU "NEPRIATEĽSKÝCH" KRAJÍN😭😭😭 Slovenskí hoaxeri budú... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Friday, July 22, 2022

Ruská vláda upozornila, že tento zoznam nie je konečný a "s prihliadnutím na prebiehajúce nepriateľské akcie cudzích štátov namierené proti ruským misiám v zahraničí" sa môže rozšíriť.

V máji minulého roka boli podobné obmedzenia uvalené na diplomatické zastúpenia Spojených štátov a Českej republiky. RIA Novosti pripomenula, že tieto opatrenia stanovuje prezidentský výnos z 23. apríla 2021.

Ruská vláda v marci 2022 schválila zoznam cudzích štátov a území, ktoré podnikli voči Rusku nepriateľské kroky. Na tomto zozname je 48 krajín: Austrália, Albánsko, Andorra, Spojené kráľovstvo, všetky členské štáty EÚ, Island, Kanada, Lichtenštajnsko, Mikronézia, Monako, Nový Zéland, Nórsko, Kórea, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, USA, Taiwan, Ukrajina, Čierna Hora, Švajčiarsko a Japonsko.