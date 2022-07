Traja českí turisti uviazli v albánskych horách: Na pomoc im vyrazil vrtuľník a miestna polícia

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

TIRANA - Traja českí turisti uviazli dnes v hornatej oblasti medzi dedinami Theth a Valbona v oblasti Albánskych Álp. Podľa listu Albanian Daily News na miesto ihneď zamierila miestna polícia spoločne so záchranármi. Do oblasti, kde by sa Česi mali nachádzať, sa nedá dostať autom, o pomoc tak úrady požiadali aj vrtuľník.