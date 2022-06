TRAGÉDIA v Tatrách: Ničivé búrky majú svoju obeť! Po zásahu blesku zomrel mladý turista

Archívne VIDEO Dramatické zábery z Malého Kežmarského štítu: Padajúce kamene! Jasná výzva horských záchranárov

Celé sa to udialo ešte v stredu počas dňa. K viacerým našim susedom prišli ničivé búrky, ktoré boli sprevádzané rôznymi nebezpečnými javmi. Tie najnebezpečnejšie však boli na horách. Na slovensko-poľskom pohraničí, ktoré rozdeľujú Vysoké Tatry, bola totiž búrka, ktorá zabíjala. Konkrétne sa tak stalo na poľskej strane. Mladý turista, ktorý mal pochádzať z Ukrajiny, sa totiž vybral na vrch Giewont, ktorý je turistami mimoriadne vyhľadávaný. Výlet na horský masív v Tatranskom národnom parku sa mu však stal osudným. Cestu mu totiž skrížila búrka, pričom mladý turista neprežil zásah bleskom. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Galéria fotiek (2) Bielovodská dolina vo Vysokých Tatrách pri hraniciach Slovenska s Poľskom je jednou z najkrajších dolín Tatier. Východiskom vstupu do nej je hraničná Lysá Poľana. Turistický chodník v spodnej časti doliny sa vinie popri pravom brehu toku Bielej Vody, ktorá tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Z Bielovodskej poľany je krásny výhľad na tatranské štíty v uzávere doliny. Turistickým chodníkom z Lysej Poľany, jedna z najdlhších trás zo severu na juh Tatier, je možno prekročiť hlavný hrebeň Vysokých Tatier. Prvou možnosťou je cez sedlo poľský hrebeň zostúpiť do Velickej doliny a ňou do tatranských osád mesta Vysoké Tatry. Druhá možnosťou je cez sedlo Prielom zostupiť do Veľkej Studenej doliny a ňou dole. Chodníky sú obojsmerné a túry sa môžu absolvovať aj z juhu na sever Tatier. Na snímke riečisko toku Bielej vody. V týchto úsekoch v suchšom období tečie voda pod hrubými nánosmi bielych okruhliakov, od ktorých pravdepodobne odvodzuje aj názov horskej riečky.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Zatiaľ nie je jasné, či sa mladík vybral na túru v čase, kedy už boli vydané výstrahy pred búrkami a precenil tak svoje schopnosti, alebo mu búrka skrížila cestu, pričom sa vývoj počasia rýchlo zvrtol. Presné príčiny tragédie budú skúmať vyšetrovatelia. Počasie na horách však býva často nevyspytateľné a vie sa zmeniť doslova z hodiny na hodinu. Preto by si mali turisti dobre naplánovať svoj výlet a mali by počítať naozaj so všetkým.