Českom otriasa korupčná MEGAKAUZA: Šifrované telefóny, odstúpenie šéfa školstva a samovražda! Obvinený je aj Slovák

Všetko sa začalo ešte v polovici júna, kedy českí kriminalisti z Národnej centrály od skorého rána zasahovali na viacerých miestach v Prahe. Muži zákona prišli na pražský magistrát a do dopravného podniku. Netrvalo dlho a české médiá informovali, že polícia obvinila pražského námestníka Petra Hlubučka zo strany STAN. Dôvodom bola korupcia a organizovaný zločin.

VIDEO K situácii sa vyjadril aj český premiér

Obrovský škandál pre protikorupčné hnutie

Strana STAN išla do volieb ako protikorupčné hnutie s čistým štítom. Niektorí ju preto označovali ako "stranu skautov". V programe mali veľký protikorupčný balíček a aj keď v koalícii s Pirátmi získali len 15,6 percenta, prvýkrát sa dostali do vladnej koalície a podarila sa im získať 33 poslaneckých kresiel. Pre stranu to bol obrovský úspech. Teraz sa musia popasovať s obrovskou kauzou.

Razia prebiehala okrem už spomínaných miest aj v pražskej časti Lysolaje, kde Petr Hlubuček býva. Týkala sa aj podnikateľa Michala Redla, ktorý mal v minulosti blízko k podnikateľovi Radovanovi Krejčířovi. Ten si od roku 2015 odpykáva v Juhoafrickej republike tridsaťpäťročný trest za rôzne trestné činy. Redl má väzby na vládne hnutie STAN.

Polícia obvinila námestníka primátora Prahy

Detektívi z českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) doteraz obvinili 13 ľudí pre podozrenie zo zlého hospodárenia pražského dopravného podniku. Medzi obvinenými sú aj Petr Hlubuček a podnikateľ Michal Redl. Hlubuček, ktorého polícia obvinila z korupcie a členstva v organizovanej skupine, po raziách odstúpil zo svojich funkcií vo vládnom hnutí STAN i z postu člena dozornej rady dopravného podniku.

Hnutie STAN Hlubučkovi pozastavilo členstvo. Hlubuček rezignoval na všetky funkcie v strane vrátane svojho miesta na kandidátke do jesenných volieb do zastupiteľstva. Neskôr sa vzdal aj funkcie námestníka pražského primátora, člena rady hlavného mesta a člena dozornej rady Pražských služieb. Hlubuček uviedol, že sa rozhodol rezignovať potom, čo jeho obvinenie zneužívali pre nedôvodnú politickú kritiku hnutia STAN. Hlubuček skončil spolu s Michalom Zděnkom aj v dozornej rade pražského dopravného podniku (DPP), ktorého sa kauza týka.

O čo v kauze ide?

Skupina okolo bývalého námestníka Hlubučeka mala manipulovať zákazkami DPP a mala prijímať úplatky. Okrem iného je Hlubeček spoluobvinený aj zo založenia a organizovania zločineckej skupiny. Hlavou skupiny je Michal Redl, lobista a podnikateľ, bývalý spolupracovník Radovana Krejčířa. Spolu so svojím priateľom Pavlom Kosom sa všetci traja mali podieľať na obsadení pozícií v DPP. Dosadení spriatelení manažéri mali potom ovplyvňovať výberové konania a potom od víťazných firiem vyžadovať úplatky. Tie sa delili medzi 13 členov skupiny. Hlubuček presadil do vedenia DPP aj Mateja Augustína. Redl čelí aj podozreniu z nedovoleného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami.

Polícia tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila kľúčové pozície v dopravnom podniku tak, aby dosadení spriatelení manažéri mohli ovplyvňovať rôzne výberové konania s cieľom získať od víťazných firiem úplatky. Vo väzbe minulý piatok skončil Redl, Hlubuček a podnikateľ Zakaría Nemrah. Ten bol podľa serveru Strážca štátu v minulosti sponzorom hnutia ANO, ktoré to popiera. V pondelok súd poslal do väzby aj Redlovho spolupracovníka podnikateľa Pavla Kosa.

Šifrované telefóny

Komunikovať mali prostredníctvom šifrovaných telefónov, informoval portál Novinky.cz. Jeden z týchto telefónov mal mať aj už bývalý český minister školstva Petr Gazdík (STAN), ktorý cez neho komunikoval s hlavnou skupiny podnikateľom Michalom Redlom. Nie je zvláštne, že ministri majú šifrované telefóny, tie dostávajú od českého Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), zvláštne však je, že mal Gazdík telefón súkromnej firmy používaný zločineckou skupinou.

Prostredníkom, ktorý niekoľko telefónov s kryptografickou ochranou za minimálne 150-tisíc českých korún (viac ako 6-tisíc eur) skupine zaobstaral, je bývalý minister spravodlivosti Pavel Nemec. Ten sa podľa portálu v minulosti za Redla postavil v kauze tunelovania v spoločnosti Technology Leasing v roku 2003. V tej mal Redl pomáhať Radovanu Krejčířovi s úverovým podvodom v Českej sporiteľni.

Nemec je navyše spájaný aj s firmou CircleTech, ktorá Redlovej skupine šifrované telefóny podľa policajného uznesenia o začatí trestného stíhania skupiny dodala. Spoločnosť to odmietla. Šifrovaným zariadeniam skupina verila. "On má krypťák, ty máš krypťák. Prepojím vás, dohovorím to, áno," cituje Redla z jednej z policajných nahrávok portál. Telefóny sa zatial NCOZ prelomiť nepodarilo. Podľa uniknutých policajných dokumentov skupina používala prezývky - Kos bol Kosák, Redl Mišák a Hlubuček Slepičák.

Zákazy aj na Českej pošte

Firmy ďalšieho obvineného podnikateľa Maroša Jančoviča získavali zákazky okrem dopravného podniku (DPP) aj od Českej pošty. Podľa verejného registra inkasovali od štátneho podniku zhruba 35 miliónov korún (cca 1,42 milióna eur). Jednu z rámcových zmlúv vlani podpísal generálny riaditeľ pošty Roman Knap, informoval web českých Hospodářskych novín. Minister vnútra a šéf hnutia STAN Vít Rakúšan, pod ktorého rezort Česká pošta patrí, v reakcii na zistenie HN oznámil, že nechá hospodárenie pošty preveriť hĺbkovým auditom, uskutočniť by sa mal do konca roka. Pošta pochybenia odmieta.

Knap s Rakúšanom v tomto týždni oznámili, že sa dohodli, že Knap na čele pošty skončí v septembri. Dôvodom podľa nich nie je skoršia Knapova schôdzka s obvineným Redlom. Šéf pošty sa obhajoval tým, že Redla priviedol bez predchádzajúceho ohlásenia na schôdzku obchodný partner pošty a že ho dovtedy nepoznal. Rakúšan chce na miesto nového šéfa pošty vypísať výberové konanie. O odvolaní Knapa uvažoval už pred vypuknutím korupčnej kauzy okolo dopravného podniku.

Medzi obvinenými je aj Slovák, bývalý šéf Carga Slovakia, ktorý mal mať blízko k Smeru

Späť k Augustínovi. Dozorná rada DPP odvolala z funkcie aj člena predstavenstva Mateja Augustína, ktorého nahradil doterajší technický riaditeľ metra Marek Kopřiva. "Vzhľadom k závažnosti a rozsahu celej kauzy sme sa rozhodli odvolať člena predstavenstva DPP Mateja Augustína, ktorý bol nominantom Spojených síl pre Prahu (TOP 09 a STAN). Hovoril som s ním a ani sa nenachádza v ČR, do ktorej sa odmieta vrátiť. Takéto správanie a kauzy v žiadnom prípade netolerujeme a sú dôvodom, prečo som pred dvoma rokmi podal terstné oznámenie," povedal ČTK námestník primátora Prahy Adam Scheinherr.

Aká bola jeho úloha v skupine? Augustína do jeho funkcie obsadil pred troma rokmi Hlubuček, a to aj napriek nesúhlasu koaličných partnerov. Polícia tvrdí, že sa do vedenia spoločnosti dostal, aby manipuloval so zákazkami a zaisťoval úplatky. O peniaze sa s ním potom mala skupina deliť. Podľa portálu idnes.cz mal mať 47-ročný Slovák blízko k expremiérovi a šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. V čase, keď bol Smer pri moci, pôsobil ako hlavný poradca Úradu vlády a šéfoval spoločnosti Cargo Slovakia. Z postu bol odvolaný po roku, keď spoločnosť vykázala za jeho pôsobenia stratu 127 miliónov eur.

Augustína vzali do väzby

Práve dosadenie Augustína, dlhoročného priateľa Redla, do funkcie ekonomického riaditeľa DPP, bolo prvým cieľom Redla v rámci tejto skupiny. Augustín sa pred výsluchom odmietol ku kauze vyjadriť, aktuálne mu hrozí desať rokov väzenia. "Nebudem sa vyjadrovať, pretože nepoznám ani obsah a ani rozsah obvinenia. Zatiaľ je to pre mňa veľmi neprehľadná situácia, nerozumiem jej," povedal. Augustín sa nakoniec výsluchu zúčastnil a túto stredu 22. júna ho súd poslal do väzby. "Súd vyhovel návrhu prokurátora a vzal obvineného do väzby," uviedol prokurátor Zdeněk Matula. Augustín sa podľa médií zdržiaval v čase začatia stíhania ostatných obvinených z prípadu s krycím menom Dozimeter na Slovensku, odkiaľ pochádza. V pondelok sa vrátil, bol vypočutý a obvinený. Jeho advokát Jonáš Kučera nechcel prípad komentovať.

Minister školstva pre väzby s hlavou zločineckej skupiny odstúpil

Kauza však mala aj politický dosah. Český minister školstva za hnutie STAN Petr Gazdík má totiž väzby na obvineného podnikateľa Redla. Pár dní po razii preto oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti Twitter. "Rozhodol som sa podať demisiu z funkcie ministra školstva k 30. júnu. Napriek tomu, že sa necítim vinným ani vo vecnej, nieto ešte v trestnoprávnej rovine. Moje styky s niektorými ľuďmi však vrhajú tieň aj na hnutie STAN. Nechcem rozkolísať vládu ani koalíciu na prahu predsedníctva EÚ," napísal Gazdík v príspevku na Twitteri.

Český premiér Petr Fiala uviedol, že túto rezignáciu berie ako výraz zmeny politickej kultúry, ktorú chce jeho vládna koalícia presadzovať. "Beriem na vedomie rozhodnutie Petra Gazdíka rezignovať z funkcie ministra. Ďakujem mu za jeho doterajšiu prácu," napísal Fiala v príspevku na sociálnej sieti Twitter. V predmetnej kauze Gazdík nepatrí medzi obvinené osoby. V piatkovom rozhovore pre český denník Právo však priznal, že sa stretával s obvineným Redlom. "Áno, stýkať sa s Michalom Redlom bola chyba, alebo naivita, čo je u politika tiež chyba. To je všetko, čím sa cítim byť vinný. Určite nie účasťou v zločineckom zoskupení. Nič som neukradol," napísal Gazdík vo vyhlásení zverejnenom na stránke hnutia STAN.

Redl neovplyvňoval moje politické kroky či rozhodovanie strany STAN

Gazdík poprel, že by Redl akokoľvek zasahoval do jeho politických krokov či rozhodovania STAN-u. "Oznamoval mi svoje názory - napríklad aj na mediálny obraz STAN. Ale rozhodne popieram, že by Michal Redl akokoľvek zasahoval do rozhodovania hnutia STAN alebo do mojich politických rozhodnutí," uviedol. Český Deník N však uviedol, že policajti pri vyšetrovaní kauzy zistili, že kontakty medzi Gazdíkom a Redlom boli oveľa čulejšie a že sa týkali aj Starostov a nezávislých.

Všetky jemu známe informácie k spojeniu s Redlom dnes povedal poslancom klubu STAN na mimoriadnom zasadaniu. "Spýtal som sa našich poslancov na názor. Stoja za mnou," skonštatoval pre ČTK. Na mimoriadnom jesennom sneme hnutia plánuje svoju stranícku funkciu obhájiť. "Necítim žiadnu vinu, nič zlé som neurobil," uviedol.

Polícia Gazdíka nekontaktovala a žiadne vysvetlenie jej nepodával. "S Michalom Redlom sa poznáme, to som nikdy nepopieral. Pracovne som sa s ním stretol napríklad ohľadom prenájmu priestorov pre pedagogicko-psychologickú poradňu ako krajský radný, nakoniec sme však na kraji našli lepšie riešenie," uviedol s tým, že sa s Redlom stretávali aj spoločensky na priateľskej báze.

Minister vnútra Gazdíkovi dôveruje

Gazdík má plnú dôveru predsedu STAN a ministra vnútra Víta Rakúšana. "Nikdy nepopieral, že pána Redla pozná. Poznal teda predovšetkým jeho otca, to treba povedať, nie samotného Michala Redla. Nikdy nepopieral, že sa s ním niekedy zišiel. Ale podľa všetkých dostupných informácií Petr Gazdík nikde nefiguruje ako osoba preverovaná, obviňovaná alebo niečo podobné,“ povedal Rakúšan médiám. Dodal, že ak sa Gazdík niekedy s Redlom stretol, Redl v tom čase nebol trestne stíhanám.

"Ak (Gazdík) je spomínaný niekde v spise, to predsa neznamená odsúdenie, ja Petrovi Gazdíkovi verím," uviedol. Zdôraznil, že ako minister vnútra nemá iné informácie ako z médií. Za hnutie STAN a jeho postup v kauze sa dnes postavil premiér Petr Fiala (ODS). Vedenie Starostov už našlo kandidáta, ktorý Gazdíka nahradí. Fiala novinárom v Bruseli povedal, že pozná mená kandidátov a konečné rozhodnutie chce do pondelka, kedy by mal potenciálneho ministra prediskutovať s prezidentom Milošom Zemanom.

Jeden z obvinených spáchal samovraždu

Prípad má už aj odvrátenú stránku. Denník Mladá fronta Dnes upozornil na to, že jeden z obvinených, šesťdesiatročný obchodník v telekomunikačnom biznise Petr Adam, v pondelok zomrel. Spáchal samovraždu. "V súvislosti s úmrtím muža v Klausovej ulici bola nariadená súdna pitva. Tá bola vykonaná počas utorka a potvrdila, že muž zomrel bez cudzieho zavinenia," povedal bez ďalších podrobností hovorca pražských policajtov Ján Rybanský.

Jeden ze třinácti obviněných v kauze manipulace zakázek pražského Dopravního podniku Petr Adam, zemřel. Pravděpodobně spáchal sebevraždu.

Redlovi obmedzili svojprávnosť, podľa štátu klame

Plzenský okresný súd predĺžil obmedzenie svojprávnosti podnikateľovi a lobbistovi Redlovi. Mesto sa proti rozhodnutiu odvolalo. Vedúca plzenských krajských žalobcov Anna Maříková povedala, že zastupiteľstvo podalo odvolanie na základe novozistených skutočností, ktoré predtým neboli známe.

Plzenský okresný súd rozhoduje o obmedzení svojprávnosti Redla opakovane od roku 2008, pričom posledné prieskumné konanie bolo 13. mája, kedy mu súd predĺžil obmedzenie svojprávnosti. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Redl sa však už skôr kvôli duševnej chorobe vyhol stíhaniu v inej kauze. Vyšetrovatelia aktuálnej kauzy však podľa médií tvrdia, že Redl je v poriadku a žije život ako svojprávny človek. Nevidia preto dôvod na to, aby sa tento bývalý spolupracovník zločinca na úteku Krejčířa vyhýbal trestnému stíhaniu.

Koalícia nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády

Koaliční lídri nevidia dôvody na rekonštrukciu vlády. Minister vnútra Rakúšan má "absolútnu dôveru" lídrov vládnej koalície, pokiaľ ide o nestrannosť vyšetrovania kauzy a jeho spravodlivý výsledok. Stolička ministra školstva je v štádiu riešenia. Po rokovaní lídrov vládnej koalície to dnes povedal premiér Fiala. "Dohodli sme sa na tom, že nevidíme žiadne dôvody na rekonštrukciu vlády a podobné kroky," vyhlásil český premiér.

Rakušan prejavenú dôveru ocenil. Ubezpečil ich o tom, že korupčná kauza musí byť vyriešená dôsledne a podľa princípu "padni, komu padni". Uviedol, že o tom, že do kauzy sú zapletení aj zástupcovia STAN, nemal žiadne predbežné informácie a do vyšetrovania nijako nezasahoval a zasahovať nebude.

Opozícia chce mimoriadnu schôdzu

Niektorí poslanci opozičného hnutia ANO vyzvali Rakušana na odstúpenie. Podľa predsedu hnutia SPD Tomia Okamury STAN pripomína mafiu, nazval ho aj politicko-podnikateľským projektom. Opoziční politici to uviedli na sociálnych sieťach. Okamura tiež ČTK napísal, že Rakúšan nemal byť nikdy ministrom vnútra a STAN nikdy nemal byť vo vláde. "Na to, aby som odstúpil z funkcie ministra vnútra, nie je jediný dôvod. Prácu polície nemôžem ani nesmiem ovplyvňovať. Dôkazom je, že polícia koná. Každý to vidí," uviedol Rakušan. Babiš sa zatiaľ na Twitteri obmedzil na výrok "STAN je organizovaný zločin".

Podpisy k zvolaniu mimoriadnej schôdze poslancov ku kauze DPP chce opozícia odovzdať v pondelok. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uviedla, že schôdza by mala byť vypísaná na ďalší týždeň, zrejme na štvrtok 7. júla.

Kauzy si všimli v Bruseli, píšu o rozruchu vo vláde

Kauzu okolo bývalého námestníka pražského primátora a členov hnutia STAN, si všimol bruselský web Politico. Píše o rozruchu v českej vláde pred blížiacim sa predsedníctvom ČR v Rade Európskej únie. Škandál na pražskom magistráte ohrozuje stabilitu českej koalície, ktorá nastúpila k moci s prísľubom, že vykorení korupciu a znovu nastolí liberálnu demokraciu, píše Politico. Bruselský server zdôrazňuje, že rozruch prichádza v čase, keď sa Česká republika pripravuje prevziať predsedníctvo v Rade EÚ.

"Zatknutia otriasajú koaličnou vládou, ktorá vznikla v novembri po prísľube, že obnoví dôveru v mainstreamovú politiku medzi hlboko cynickými voličmi," píše autor článku Tim Gosling. Ak by sa hnutie STAN rozpadlo, ohrozilo by to podľa servera Politico Fialovu vládu. Vládna koalícia má aktuálne v 200-člennom parlamente 108 kresiel. Bez 37 zástupcov Pirátov a hnutia STAN by prišla o väčšinu. Česká republika bude predsedať Rade Európskej únie po 13 rokoch. Prvýkrát ju viedla v roku 2009. Vtedy si ako motto stanovila slogan "Európe to osladíme". Počas predsedníctva sa rozpadla vtedajšia vláda premiéra Mirka Topolánka zložená zo strán ODS, KDÚ-ČSL a Strany zelených.