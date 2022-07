Zemanovi nedôveruje 69 percent Čechov: Veria skôr komunálnym politikom

Zemanovi klesla dôvera o desať percentuálnych bodov od posledného prieskumu na jar tohto roka. Dôverujú mu skôr ľudia nad 65 rokov, z dedín a menších miest, najmä v Stredočeskom kraji. "Naopak nižšiu dôveru k prezidentovi vykazujú absolventi vysokých škôl, opýtaní z miest či Moravania," ukázal prieskum.

Galéria fotiek (2) Petr Fiala

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Nízku dôveru má však aj vláda a obe komory parlamentu. Vláde Petra Fialu v posledných troch mesiacoch klesla dôvera o sedem percentuálnych bodov na 28 percent. Najmenej ľudí verí Poslaneckej snemovni, a to 26 percent. Senátu dôveruje 32 percent opýtaných. Najvyššiu dôveru si získali komunálni politici. Z nich sú na tom najlepšie starostovia a obecné zastupiteľstvá, ktorým dôveruje 61 percent ľudí. Krajským zastupiteľstvám verí 41 percent opýtaných.

Prieskum zisťoval aj spokojnosť občanov s politickou situáciou v Českej republike. V porovnaní s posledným prieskumom sa to výrazne zhoršilo. "Hodnotenie politickej situácie sa dostalo na najhoršiu úroveň od mája 2017, kedy sa do hodnotenia premietala eskalujúca vládna kríza vtedajšej koaličnej vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL premiéra Bohuslava Sobotku," vysvetlilo CVVM. Prieskum CVVM sa uskutočnil od 14. mája do 11. júla a zapojilo sa doň 994 respondentov nad 15 rokov.