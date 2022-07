Na Slovensku chýbajú školskí inšpektori: Pre nízke platy je neobsadených 26% miest

BRATISLAVA – Na Slovensku chýbajú školskí inšpektori, aktuálne je neobsadených 26,42 percenta miest. Uviedla to hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Jedným z dôvodov, prečo o túto prácu nie je podľa nej záujem, je nízky plat.

Inšpektorka sa obáva, že výpovedí môže ešte pribudnúť, a to najmä po oznámení navýšenia platov učiteľov oproti štátnym zamestnancom, medzi ktorých patria aj školskí inšpektori. Tých sa valorizácia platov dotkne od januára 2023 vo výške sedem percent a v septembri 2023 o ďalších desať percent, v prípade pedagogických a odborných zamestnancov to bude desať a 12 percent.

"To, že nám chýbajú inšpektori, súvisí s nedostatočným finančným ohodnotením. Ak má školský inšpektor, ktorý môže byť len z radov učiteľov s druhou atestáciou, mať nástupný plat o niekoľko stoviek nižší, ako má v súčasnosti učiteľ, tak to nie je atraktívne a zaujímavé," vysvetlila hlavná školská inšpektorka. Poukázala na to, že práve inšpektori sú nositelia nových prístupov v školách, pretože chodia od školy ku škole a myšlienky môžu prenášať na samotných učiteľov a riaditeľov. Na Slovensku podľa jej slov pôsobí asi 150 školských inšpektorov, pričom zhruba tretina má viac ako 60 rokov.

"Skutočne potrebujeme generačnú výmenu. Potrebujeme aj motivačný nástroj na to, aby inšpektori boli tí najlepší z najlepších, aby prišiel nie len niekto, ale tí excelentní riaditelia a učitelia," vysvetlila. S odchodom inšpektorov sa podľa Štofkovej Dianovskej inšpekcia trápi už niekoľko rokov. Poukázala na problém, že učitelia, ktorí odídu zo školstva napríklad po 20 rokoch a chcú sa stať inšpektormi, platovo klesnú na základný tabuľkový plat cez 1100 eur bez toho, aby im štátny sektor uznával čo i len jeden rok praxe.

"To znamená, že učiteľ s 20-ročnou praxou sa u nás radí ako začínajúci zamestnanec," skonštatovala. Rezort školstva uviedol, že je v intenzívnom kontakte so Štátnou školskou inšpekciou počas celého rozpočtového roka, jednak pri tvorbe rozpočtu, ako aj pri čerpaní. "Odmeňovanie inšpektorov sa riadi podľa zákona o štátnej službe, ktorý nie je priamo v gescii nášho ministerstva," dodali z ministerstva školstva.