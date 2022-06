Dramatické SVEDECTVO: Modelka († 23) predpovedala vlastnú smrť! Jej expartner ju o pár dní zabil

Galéria fotiek (1) Grettu Vedlerovú zavraždil jej expriateľ.

Zdroj: Instagram/Gretta Vedler

MOSKVA – Je to dramatické svedectvo zúfalej mladej ženy, ktorá hľadá pomoc – no nedostáva ju. Zdá sa, že ruská modelka na videu predpovedala vlastnú smrť. Len o pár dní neskôr Grettu Vedlerovú skutočne zavraždil jej žiarlivý bývalý priateľ. Vrah jej telo napchal do kufra. Zrejme sa mu nepáčilo, že si privyrábala aj ako escort.