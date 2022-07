Brutálny ÚTOK na krásnu modelku: Bezdomovec jej zmrzačil tvár… TAKMER PRIŠLA O OKO!

LOS ANGELES - Strieborná medailistka z olympiády v Pekingu 2008 Kim Glass (37) sa po skončení športovej kariéry venuje modelingu. No ani túto profesiu momentálne nemôže vykonávať. V uliciach Los Angeles ju totiž z ničoho nič napadol bezdomovec. Hodil do nej železný predmet, ktorým jej spôsobil viaceré vážne poranenia tváre. Takmer prišla o oko!

O hrozivom momente informovala Kim na svojom instagramovom profile, kde zverejnila aj niekoľko záberov svojej dokaličenej tváre. Bývalá športovkyňa sa podľa jej vlastných slov práve lúčila so svojím kamarátom pred reštauráciou, keď pribehol bezdomovec.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram K.G.

„Mal niečo v ruke, stál na opačnej strane auta a len na mňa pozeral s nenávistným pohľadom. Keď som sa otočila, aby som povedala svoju kamarátovi: "Myslím, že s ním niečo nie je v poriadku... Narazí do auta." No než som sa stihla spamätať, zasiahla ma do oka veľká kovová skrutka alebo rúra,“ šokuje svojimi slovami Kim Glass.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram K.G.

Tá sa aktuálne živí ako modelka, no kvôli svojej zmrzačenej tvári aktuálne nemôže pracovať. V tvári má niekoľko zlomenín a takmer prišla o oko. „Zasiahlo ma to sem. Stalo sa to tak rýchlo, doslova to odhodil z ulice, nebol ani blízko pri mne,“ pokračovala bývalá športovkyňa. Jej priateľ, dokonca aj neznámi ľudia vraj okamžite muža chytili a držali ho, až kým neprišla polícia.

Ako neskôr informovala okresná prokuratúra v Los Angeles, bezdomovec bol zatknutý a obvinený z trestného činu napadnutia. V prípade dokázania viny mu hrozí až 11-ročné väzenie.