Rozhorela sa nová obchodná vojna! Rusko sa cez ropu pomstilo za slová prezidenta, Kazachstan stopol uhlie

Pozastavenie tranzitu kazašskej ropy Rusko oficiálne zdôvodnilo nálezom míny a torpéda z čias druhej svetovej vojny. Mali sa nájsť v blízkosti v blízkosti terminálu, kde končí ropovod z Kazachstanu. Odpoveď Kazachstanu nenechalla na seba dlho čakať. Tamojšie úrady zastavili na svojom území 1700 vagónov s ruským uhlím.

Keď Európska únia (EÚ) zakázala dovoz ruského uhlia, Kazachstan jeho tranzit zablokoval. I keď rozhodnutie EÚ platí až od augusta, susedia Ruska sa poponáhľali a rozhodli sa ho poslúchnuť skôr, píše bieloruský opozičný denník Naša Niva.

Celý spor odštartovali vyhlásenia kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva v piatok na Petrohradskom ekonomickom fóre, v ktorých v prítomnosti Vladimira Putina oznámil, že Kazachstan neuzná Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku.

Tokayev said that #Kazakhstan doesn’t recognize "#LPR" and "#DPR" and called them quasi-state territories



He noted that international law based on #UN Charter and two fundamental principles- right of nations to self-determination and territorial integrity,came into conflict.

1/2