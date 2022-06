Výbor Kongresu pripísal Trumpovi vinu za útok na Kapitol: Exprezident hovorí o najväčšom hnutí v dejinách

Útok podľa vyšetrovateľov nebol samovoľný čin, ale "pokus o prevrat" a priamy dôsledok Trumpovho úsilia zvrátiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020. Predseda výboru Bennie Thompson na štvrtkovom vypočúvaní povedal, že sprisahanie, ktoré vyvrcholilo útokom davu ľudí na Kapitol, ešte stále predstavuje hrozbu pre americkú demokraciu.

Galéria fotiek (3) Útok na Kapitol

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File

"Demokracia je v ohrození," povedal Thompson. "Musíme čeliť pravde otvorene, rozhodne a odhodlane," dodal. Republikánska členka Snemovne reprezentantov Liz Cheneyová povedala, že Trump dav zvolal, zhromaždil a "zažal plameň" útoku. Výbor vo štvrtok začal prvé verejné vypočutie v kauze útoku na Kapitol. Exprezidenta a ďalšie osoby z jeho okolia vyšetruje s cieľom určiť, do akej miery mali Trumpove pokusy o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020 vplyv na prejavy násilia v Kapitole.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File

Vyšetrovatelia vo štvrtok použili aj predtým nezverejnený videozáznam a ďalšie dôkazy. Biden Trumpovo udalosti z Kapitolu označil za "do neba volajúce porušenie ústavy". Trump vyšetrovanie odmieta a na sociálnej sieti vo štvrtok útok svojich podporovateľov z januára 2021 označil za "najväčšie hnutie v dejinách" USA.

Zatkli aj Ryana Kelleyho

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zatkol vo štvrtok Ryana Kelleyho, republikánskeho kandidáta na guvernéra štátu Michigan, pre obvinenia z trestného činu súvisiaceho s vtrhnutím podporovateľov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa 6. januára 2021 do sídla Kongresu vo Washingtone. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters. V čestnom vyhlásení agenta FBI sa uvádza, že Kelley (40) bol na videu zachytený, ako stojí v dave ľudí, ktorí "útočia a pretláčajú sa cez príslušníkov bezpečnostných zložiek" v Kapitole, sídle amerického Kongresu.

Kelley je jedným z piatich ľudí snažiacich sa získať nomináciu republikánov a v novembrových voľbách potom súperiť s demokratickou guvernérkou štátu Michigan Gretchen Whitmerovou. Kelley v súčasnosti pôsobí ako komisár pre územné plánovanie v meste Allendale v tomto americkom štáte. V nedávnom prieskume verejnej mienky, uskutočnenom pre mieste médiá v Michigane, sa Kelley umiestnil na prvej priečke medzi republikánskymi kandidátmi. Avšak predpokladať výsledok volieb je neistá záležitosť, lebo 49 percent republikánskych voličov je stále nerozhodnutých, dodáva Reuters.

Hlasovanie v primárkach, kde sa vyberie nominant republikánov do novembrových volieb guvernéra, je naplánované na 2. augusta. V trestnom oznámení je Kelley obvinený z toho, že vedome vstúpil do neprístupných priestorov Kongresu bez zákonného povolenia, a čelí i obvineniam z výtržníctva, úmyselného zapájania sa do fyzického násilia proti majetku v neprístupných priestoroch a zo svojvoľného poškodzovania majetku USA.

Ďalšie zábery zachytávajú Kelleyho, ako vylieza na architektonický prvok budovy neďaleko jej severozápadného schodišťa, uvádza sa vo vyhlásení FBI. Potom ho vidieť na videozázname, ako máva rukou, aby povzbudil dav, nech sa pohne smerom ku schodisku. V novembri 2020 bol Kelley hlavným rečníkom na zhromaždení "Zastavte krádež", kde davu ľudí podľa dokumentu FBI povedal: "Vzoprieme sa a budeme bojovať za Ameriku, za Donalda Trumpa. Nenecháme demokratov ukradnúť nám tieto voľby."