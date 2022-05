Opičie kiahne očami odborníkov: Prezradili, či sa máme obávať ďalšej svetovej pandémie

LONDÝN - Ľudstvo sa ešte nestihlo poriadne spamätať z covidu-19 a už nás straší ďalší vírus. Tentoraz sú to opičie kiahne. Za pár dní sa stihli rozšíriť už do najmenej jedenástich krajín vrátane tých v Európe. Za normálnych okolností by sa však vírus opičích kiahní nemal takto prenášať. Stala sa niekde chyba?

Odborníci v súvislosti s opičími kiahňami upozorňujú, že ide o ich nezvyčajné a veľmi rýchle prepuknutie, uvádza BBC. Prekvapilo ich, keď vírus zmenil svoje prirodzené prostredie. Až doteraz bol totiž výskyt opičích kiahní predvídateľný. Už to ale neplatí.

Prirodzeným domovom vírusu opičích kiahní sú voľne žijúce zvieratá, najmä hlodavce a nie opice, ako napovedá názov ochorenia. Obyvatelia dažďových pralesov západnej a strednej Afriky sa dostanú do kontaktu s infikovaným tvorom a vírus sa môže šíriť aj medzi ľuďmi. Koža je posiata vyrážkami, na ktorej sa tvoria veľké pľuzgiere. V súčasnosti sa vírus nachádza už mimo svojho prirodzeného prostredia, takže na šírenie potrebuje dlhší úzky kontakt. Ohniská opičích kiahní sú preto malé a rýchlo zanikajú.

V minulosti sa objavilo malé množstvo prípadov výskytu opičích kiahní u človeka, ale všetky boli spájané s cestujúcimi, ktorí priviezli vírus z Afriky. Už to ale neplatí. Vírus sa u ľudí prvýkrát objavil bez akéhokoľvek spojenia so západnou a strednou Afrikou. Nie je preto celkom jasné, ako sa infikovaní mohli nakaziť. Opičie kiahne sa šíria počas sexuálnych aktivít, pričom väčšina prípadov sa prejavuje léziami na genitáliách a ich okolí. Mnohí z postihnutých sú gejovia, resp. bisexuálni mladí muži.

Galéria fotiek (4) Zdroj: WHO

"Nachádzame sa v úplne novej situácii. Je to prekvapujúce a zároveň hrozivé. Nie je to síce druhý koronavírus, ale musíme ho zachytiť čím skôr, pretože sa chceme vyhnúť pandémii," povedal Sir Peter Horby, profesor odboru Pandemických vied na Oxfordskej univerzite. Hugh Adler, ktorý liečil pacientov s opičími kiahňami, s ním súhlasí a dodáva, že, "toto prepuknutie opičích kiahní je iné, ale nevieme prečo".

Pomalšia mutácia

Podľa odborníkov existujú dve teórie nezvyčajného výskytu vírusu opičích kiahní. Buď zmutoval, alebo sa ten istý druh vírusu ocitol v správny čas na správnom mieste. Opičie kiahne sú DNA vírusom, takže nemutujú tak rýchlo ako covid alebo chrípka. Veľmi skorá genetická analýza naznačuje, že súčasné prípady veľmi úzko súvisia s formami vírusu pozorovaným v rokoch 2018 a 2019. Momentálne neexistuje žiadny dôkaz, že ide o nový zmutovaný variant.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Vírus však nemusí mutovať, aby mohol využiť príležitosť. Príkladom sú veľké prepuknutia eboly a ziky v poslednom desaťročí. "Opičie kiahne sa prenášajú pravdepodobne efektívnejšie ako v ére pravých kiahní, ale nevidíme nič, čo by naznačovalo, že sú schopné sa šíriť nekontrolovateľne," povedal doktor Adler, ktorý očakáva, že táto epidémia sama vyhorí. "Vidíme len špičku ľadovca, mnohé prípady sa javia ako nesúvisiace, chýbajú tu prepojenia," dodal.

Súčasnú situáciu by mohlo vysvetliť nedávne masívne superšírenie, pri ktorom sa veľké množstvo ľudí zhromaždilo na jednom mieste, ako sú napríklad festivaly. Alternatívnym vysvetlením, prečo sa nakazí toľko ľudí, ktorí nie sú v spojení, je, že vírus už v skutočnosti infikoval viacero osôb, ale príznaky sa objavili až neskôr. "Nemyslím si, že by sa široká verejnosť mala v tejto fáze znepokojovať. Niesme v stave, že by sme to nemali mať pod kontrolou," povedal profesor tropickej medicíny Jimmy Whitworth z London School of Hygiena.

Odlišná situácia ako pri COVID-19

Opičie kiahne sú skôr známym než novým vírusom. Ľudstvo vytvorilo proti nim vakcíny a rôzne druhy liečby. Vírus má väčšinou mierny priebeh, aj keď u malých detí, tehotných žien a ľudí s poruchou imunity môže byť nebezpečnejší.

Galéria fotiek (4) Vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Panagiotis Balaskas

Šíri sa pomalšie ako covid. Jeho výskyt je takmer neprehliadnuteľný, pretože ho sprevádza výrazná a bolestivá vyrážka. Pri covide to bol v prvom rade kašeľ, čo mohlo predstavovať čokoľvek. Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge však varoval, že teraz, keď vstupujeme do letnej sezóny s masovými zhromaždeniami, festivalmi a večierkami, obáva sa, že prenos opičích kiahní by sa mohol ešte urýchliť.