Plukovník prišiel so znepokojujúcou teóriou: Rusko chcelo opičie kiahne použiť ako biologickú zbraň

Vírus opičích kiahní sa v súčasnosti šíri po celom svete. Prípady, ktoré sa bežne vyskytujú veľmi zriedkavo, sa v posledných dňoch objavujú v čoraz viac krajinách. Prvý prípad hlásili minulý piatok Nemecko a Francúzsko, vírus zaznamenali už aj v USA, Kanade a Austrálii. Nie je jasné, do akej miery sa patogén, ktorý pochádza z Afriky, už rozšíril do zahraničia. Lekár Norbert Brockmeyer, prezident nemeckej spoločnosti STI (sexuálne prenosné ochorenie), predpokladá, že vírus sa vzhľadom na veľký počet prípadov šíri nepozorovane.

Sovietsky zväz ich zvažoval ako biologickú zbraň

Ale teraz, uprostred všetkých týchto správ, sa znovu objavujú svedectvá bývalého sovietskeho vedca. Plukovník Kanat Alibekov, odborník na biologické zbrane, vysvetľuje, že Rusko v minulosti skúmalo možnosť použitia opičích kiahní ako biologickej zbrane. Informuje o tom britský Mirror. Sám Alibekov sa výskumu zúčastnil ako zástupca vedúceho programu biologických zbraní ZSSR. On a ďalší výskumníci mali za úlohu zistiť, ktoré vírusy by sa dali použiť ako biozbraň namiesto ľudských kiahní. "Testovali sme vírus vaccinie, vírus myších kiahní, králičích kiahní a vírus opičích kiahní ako modely pre pravé kiahne," uviedol.

Galéria fotiek (2) Opičie kiahne

Zdroj: SITA/CDC via AP

"Myšlienkou bolo, že všetka výskumná a vývojová práca by sa mala robiť s týmito modelovými vírusmi. Akonáhle by sme mali niekoľko pozitívnych výsledkov, trvalo by len dva týždne, kým by sme urobili rovnaké manipulácie s vírusom pravých kiahní a naskladnili bojovú látku."

Vyhubenie kiahní prostredníctvom globálnych očkovacích programov však prinútilo Sovietov, aby od tohto nápadu upustili. No podľa Alibekova sa ministerstvo obrany rozhodlo pokračovať vo výskume opičích kiahní aj po zániku Sovietskeho zväzu s cieľom vytvoriť budúce biologické zbrane. O programe dokonca hovoril na vypočutí v Kongrese Spojených štátov amerických, kde povedal, že je "presvedčený o tom, že ruský program biologických zbraní nebol úplne zrušený".