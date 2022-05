Svet začínajú ohrozovať opičie kiahne: Teória Billa Gatesa nás môže do budúcna zachrániť

WASHINGTON - Celý svet začína strašiť nový vírus. Tentoraz ide o tzv. opičie kiahne, ktoré sa objavili najprv v Kanade, no ich výskyt bol zaznamenaný už aj na európskom kontinente. Jeden z najbohatších ľudí sveta Bill Gates preto vyzval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby vytvorila novú skupinu, ktorá by chránila ľudstvo pred možnými budúcimi pandémiami a teroristickými hrozbami.

Prvé dva prípady nakazenia opičími kiahňami potvrdila vo štvrtok Kanada, v Taliansku bol potvrdený jeden prípad. Pacientom je muž, ktorý pricestoval z Kanárskych ostrovov a od svojho návratu bol v izolácii, pričom aktuálne sa nachádza v rímskej nemocnici Spalazanni.

V Portugalsku potvrdili deväť nových prípadov opičích kiahní. Podľa portugalského úradu verejného zdravotníctva sa odborníci snažia identifikovať reťazce prenosu a potenciálne nové prípady. V Španielsku zaznamenali sedem potvrdených a 22 možných prípadov kiahní, pričom podľa šéfa tamojšieho úradu verejného zdravotníctva Antonia Zapatera je možné, že ich počet v blízkej budúcnosti narastie. Prvý prípad opičích kiahní má aj Švédsko, pričom pôvod nákazy u tejto osoby je nateraz neznámy. Nakazených v uplynulých dňoch hlásili aj Británia a Spojené štáty.

Ako sa vírus prenáša?

Opičie kiahne sú zriedkavá vírusová infekčná choroba podobná ľudským kiahňam, hoci má miernejší priebeh. Vyskytujú sa v strednej a západnej Afrike, často v blízkosti tropických dažďových pralesov. Prvýkrát ich zistili u ľudí v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde sú už považované za endemické. Vírus sa z človeka na človeka môže prenášať kvapôčkami vo vzduchu, blízkym telesným kontaktom alebo spoločným používaním kontaminovanej bielizne či predmetov. Symptómy zahŕňajú horúčku, bolesti hlavy a kožné vyrážky.

Dva hlavné kmene

Množstvo prípadov opičích kiahní v Británii podnietilo úrady, aby ponúkli vakcínu proti kiahňam niektorým zdravotníckym pracovníkom a ďalším, ktorí mohli byť vystavení kiahňam, keďže v niektorých častiach Európy bolo potvrdených niekoľko ďalších prípadov. Existujú dva hlavné kmene: kmeň Kongo, ktorý je závažnejší – s úmrtnosťou až 10 % – a kmeň zo západnej Afriky, ktorý má úmrtnosť približne 1 %, uvádza Reuters.

Neexistuje špecifická vakcína proti opičím kiahňam, ale vakcína proti kiahňam ponúka určitú ochranu, uviedol hovorca agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA).

Riešenie podľa Billa Gatesa

Miliardár, filantrop a zakladateľ Microsoftu Bill Gates varoval, že svetové vlády sa musia pripraviť na budúce pandémie a teroristické útoky na pravé kiahne. Riešením by bolo podľa neho investovanie do výskumu a vývoja, uvádza Evening Standard. Gatesove slová zazneli počas rozhovoru pre Policy Exchange s predsedom Výboru pre zdravie Jeremym Huntom.

Zakladateľ Microsoftu vyzval na vytvorenie novej skupiny Svetovej zdravotníckej organizácie tzv. Pandemic Task Force v hodnote takmer jednej miliardy eur. Hoci, ako sa vyjadril, že výskum môže byť finančne náročný, na druhej strane by mohol viesť k ďalším inováciám, ako je úplné odstránenie chrípky a prechladnutia.

"Dúfam, že o päť rokov budem môcť napísať knihu s názvom 'Na ďalšiu pandémiu sme už pripravení', ale na výskum a vývoj si to vyžaduje desiatky miliárd. Verím tomu, že USA a Spojené kráľovstvo budú toho súčasťou," povedal. Ako dodal, pravdepodobne to bude zahŕňať finančný obnos takmer jednu miliardu eur ročne. Výsledkom by však mala byť skupina na úrovni WHO ktorá bude dohliadať nad situáciou presne na tých miestach, ktorým Gates hovorí "hry s baktériami". Zahŕňali by prípravu a simulačné útoky proti akémusi bioterorizmu, napríklad útok na kiahne na letiskách.

"Poviete si, dobre, čo keby terorista rozniesol kiahne po desiatich letiskách? Viete ako by na to reagoval svet? Existujú epidémie vyvolané prirodzenou cestou, no potom je tu aj druhá skupina, a tie sú vyvolané umelo, teda ako biologický útok. Navyše môžu predstavovať ešte väčšie riziko, ako to, ktoré zažívame dnes," vysvetlil Bill Gates.

Optimizmus

Napriek hrozivému varovaniu štvrtý najbohatší muž sveta počas rozhovoru vyjadril svoj optimizmus nad "neuveriteľne prospešnými" medicínskymi inováciami, ktoré vyplynú zo zvýšených financií na prevenciu pandémie. "Myslím si, že moja teória sa stretne s pochopením, pretože viete, prišli sme o miliardy dolárov a milióny ľudských životov. Obyvatelia Zeme očakávajú, že ich vlády nedopustia, aby sa to opakovalo."