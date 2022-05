Turecko je ochotné diskutovať o vstupe Fínska a Švédska do NATO

BERLÍN - Turecko vyjadrilo v sobotu ochotu diskutovať o možnom vstupe Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie napriek svojím tvrdeniam, že tieto severské krajiny poskytujú útočisko teroristickým organizáciám.

Očakáva sa, že Fínsko v nedeľu oficiálne oznámi, že podá žiadosť o vstup do aliancie. V nedeľu by malo o svojom prípadnom členstve v NATO rozhodnúť aj susedné Švédsko, ktoré k úvahám o opustení tradičnej vojenskej neutrality taktiež podnietila ruská vojenská agresia voči Ukrajine. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg opakovane vyhlásil, že Fínsko aj Švédsko budú v aliancii privítané "s otvorenou náručou", ak sa o členstvo v nej rozhodnú požiadať. Rozšírenie však musia jednomyseľne schváliť všetky členské krajiny, medzi ktoré patrí aj Turecko.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyhlásil, že rozšíriť Severoatlantickú alianciu o Fínsko a Švédsko by bola "chyba". Tieto krajiny totiž podľa neho poskytujú útočisko v Turecku zakázaným organizáciám, ktoré Ankara považuje za teroristické: ľavicovému frontu ľudového oslobodenia (DHKP-C) a Strane kurdských pracujúcich (PKK). Erdoganovo vyhlásenie vyvolalo obavy, že by Turecko mohlo prípadné členstvo Fínska a Švédska v NATO zablokovať. Turecká vláda však svoj postoj k tejto otázke zatiaľ dostatočne neobjasnila.

Galéria fotiek (2) Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool

Šéf tureckej diplomacie je ochotný diskutovať

Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu však v sobotu naznačil, že je ochotný o tejto otázke diskutovať. "Veľká väčšina obyvateľov Turecka je proti tomu, aby sa členmi NATO stali tieto krajiny (Fínsko a Švédsko), ktoré podporujú teroristickú organizáciu PKK... ale o týchto otázkach musíme hovoriť s ostatnými spojencami z NATO aj s týmito krajinami," povedal Čavušoglu v sobotu večer po príchode na neformálne zasadnutie Severoatlantickej rady na úrovni ministrov zahraničných vecí v Berlíne.

Na dvojdňovej schôdzke v nemeckej metropole sa zúčastňujú aj šéfovia diplomacií Fínska a Švédska. Optimizmus v otázke tureckého postoja po príchode do Berlína vyjadril aj fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, ktorý je podľa vlastných slov presvedčený, že sa "podarí nájsť riešenie", ktoré otvorí Švédsku a Fínsku dvere do NATO. V podobnom zmysle sa v sobotu večer vyjadril aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Slovensko je podľa jeho slov "plne pripravené" podporiť vstup Fínska a Švédska do aliancie. Vyjadril tiež presvedčenie, že takýto krok napokon podporí všetkých 30 členských krajín NATO, uviedla agentúra Reuters.