Objasnenie veľkej záhady: Neuveríte, čo stálo za tragickou haváriou lietadla v roku 2016

Lietadlo Airbus A320 leteckej spoločnosti EgyptAir malo namierené z parížskeho letiska Charlesa de Gaulla do metropoly Egypta Káhiry. Let s číslom MS804 sa uskutočnil ešte v máji 2016, no vtedajšie informácie hovorili o záhadných okolnostiach, za ktorých sa lietadlo zrútilo do Stredozemného mora južne od gréckeho ostrova Kréta.

Lietadlo malo mať vo vzduchu prudké výkyvy, až kým sa nedostalo do "špirály smrti" a nezrútilo sa do vody. Medzi civilnými obeťami boli identifikovaní jeden Brit, 12 Francúzov, 30 Egypťanov, dvaja Iračania a jeden Kanaďan. Zosnulý britský občan bol Richard Osman (†40), ktorému sa len tri týždne pred jeho tragédiou narodila druhá dcéra.

Najprv malo ísť o teroristický útok

Po veľkej pátracej misii, na ktorej sa zúčastnilo aj americké námorníctvo, sa pri pobreží Grécka podarilo nájsť čiernu skrinku. Egyptské úrady v tom čase tvrdili, že lietadlo bolo zostrelené pri teroristickom útoku, aj keď sa k nemu neprihlásila žiadna skupina. Dokonca sa objavili informácie o tom, že na telách obetí sa našli výbušniny. Oficiálne vyšetrovanie však dospelo k záveru, že za všetko mohol dym z pilotovej cigarety, ktorý zapálil aj kyslík unikajúci z ochrannej masky.

Egyptskí piloti často fajčili v kokpite a je priam žalostné, že podľa 134-stranovej správy, ktorú vypracovali leteckí odborníci, nebol takýto čin v čase havárie zakázaný. Kyslíková maska bola nastavená v núdzovom režime, teda akoby ju niekto nosil. Mal tak spraviť jeden z technikov údržby. To spôsobilo, že maska vypudzovala kyslík do okolitého prostredia, v dôsledku čoho sa vo vzduchu vytvoril v podstate jed.

Syčanie vydávané unikajúcim kyslíkom vyšetrovatelia identifikovali okolo 2:25 ráno 19. mája, len niekoľko minút predtým, ako sa lietadlo zrútilo do mora. Nie je známe, prečo technik dal masku na tvár do núdzového režimu. Správa odborníkov bola zaslaná odvolaciemu súdu v Paríži.

Pilot lietadla Mohamed Said Ali Shoukair mal spozorovať chybne nastavenú ochrannú masku ešte pred odletom. "Pred odletom musíme absolvovať rôzne kontroly, jednou z nich je kontrola prietoku kyslíka v maskách," povedal taliansky pilot Daniele Veronelli pre Corriere Della Sera. "Ak je spínač v normálnej polohe, prietok kyslíka je zaistený. Ak je však v núdzovom režime, kyslík sa uvoľňuje pod tlakom, aby odfúkol napríklad dym, ktorý by sa objavil v kabíne počas požiaru," dodal. Julie Heslouinová, ktorá pri katastrofe prišla o svojho brata (†41) aj otca (†75), povedala: "Od roku 2016 sme čakali na vysvetlenie, prečo sme prišli svojich blízkych. Oficiálne nám nikto nič nepovedal."

Požiar alebo prehriaty iPad?

V roku 2018 francúzsky úrad pre nehody v civilnom letectve BEA uviedol, že najpravdepodobnejšou teóriou mal byť požiar, ktorý vypukol v kokpite. Rýchlo sa začal šíriť, čo malo za následok stratu kontroly nad strojom. V tom čase sa neobjavila žiadna zmienka o úniku kyslíka alebo fajčení pilotov v kabíne.

V roku 2017 sa dokonca písalo, že let spoločnosti EgyptAir mohol havarovať v dôsledku prehriatia smartfónu. Podľa denníka Le Parisien zdroj z francúzskej leteckej sondy naznačil, že by mohla existovať "znepokojivá spojitosť" medzi miestom, kde došlo k požiaru v kokpite, a tým, kde druhý pilot nechal svoj iPhone. Ďalšie správy zas uvádzali, že pilotov iPad mohol začať horieť, čo vyvolalo smrteľný požiar na palube.