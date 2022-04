Horor v Borodyanke: Skupinové znásilnenia! Žena mala hľadať ďalšie obete pre ruských vojakov

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) na Ukrajine pribúda dôkazov o vojnových zločinoch. V súlade s tým údajne ruské ozbrojené sily bez rozdielu ostreľovali a bombardovali obývané oblasti, pričom zabíjali civilistov a ničili nemocnice, školy a inú civilnú infraštruktúru. Kremeľskí vojaci sú navyše obvinení z použitia kazetových bômb a znásilnenia.

V malom ukrajinskom meste Borodyanka sa odohral hrozný incident. Traja ruskí vojaci tam údajne prikázali Ukrajinke, aby pomohla nájsť ďalšie obete znásilnenia. Žena sa vraj volá Anna a svoj príbeh vyrozprávala novinárovi so sídlom v Kyjeve, informoval denník The Telegraph. Rusi sa jej aj manželovi vyhrážali v ich byte a ukradli im notebooky a mobilné telefóny. Nakoniec Annu odviedli a prinútili ju nájsť iné ženy. Vodili ju od dverí k dverám a musela sa pýtať, kto je v každom dome. Poškodená tvrdila, že z úst ruských vojakov cítila alkohol.

Domové prehliadky vraj vyústili do hrôzostrašných scén. Muž sa snažil vojakom zabrániť vo vstupe do domu. Zastrelili ho. Ženy odviezli do opusteného domu, kde ich vojaci nakoniec znásilnili. Obetiam sa opakovane vyhrážali, že ich odvezú na ruskú základňu, kde budú musieť "obslúžiť všetkých vojakov", ak nebudú spolupracovať.

Galéria fotiek (2) Mŕtvi ruskí vojaci ležia na zemi vedľa zvyškov vozidiel v Buči na okraji Kyjeva.

Ukrajinská polícia vyšetruje len desať prípadov

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uviedla, že vojna viedla k nárastu rodovo podmieneného násilia, ako je znásilnenie, sexuálne násilie alebo sexuálne obťažovanie. Podľa ukrajinskej polície zatiaľ oficiálne stíhali len desať prípadov znásilnenia. Toto je pravdepodobne iba vrchol ľadovca, povedala námestníčka ministra vnútra krajiny Kateryna Pavličenková. "Pre Rusov je to rutinná taktika. Videli sme, ako používajú podobnú taktiku v Čečensku a Sýrii. Rusi používajú znásilňovanie na destabilizáciu civilistov."

Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo správ o strašných znásilneniach, ktoré sú považované za vojnové zločiny. Známa ukrajinská novinárka Anastasiia Lapatina na Twitteri informuje o početných znásilneniach ruskými vojakmi. "Sedemnásťročné dievča videlo, ako jej matku a 15-ročnú sestru znásilnili, zbili a zabili traja ruskí vojakci. Povedali jej, že je príliš škaredá na to, aby bola znásilnená. Musela zostať s ich telami štyri dni. Tento príbeh mohol byť o mne alebo o akejkoľvek inej žene na Ukrajine."

A 17-year-old girl watched her mother and 15-year-old sister raped, beaten up and killed by 3 Russian soldiers. She was told that she was too ugly to be raped. She had to stay with their dead bodies for 4 days. This could have been a story about me, or any other woman in Ukraine — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 22, 2022

V ďalšej šokujúcej správe napísala: "Najmenej 25 žien a dievčat vo veku 14 rokov bolo znásilnených Rusmi v pivnici v Buči. Deväť z nich je tehotných. Ruskí vojaci im povedali, že ich budú znásilňovať do takej miery, že už nebudú chcieť mať sexuálny kontakt s mužom, aby im zabránili mať ukrajinské deti."