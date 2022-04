Vodič luxusného auta to dal „na hulváta“: FOTO Chrapúnsky zneužil uličku záchrany pri ťažkej nehode! Z výhovoriek sa chytíte za hlavu

PRAHA – To, že iní vodiči utvorili ukážkovú uličku záchrany a hodiny čakali v kolóne mu bolo jedno. Doslova chrapúnske správanie predviedol včera pri vážnej dopravnej nehode na českej diaľnici D6 vodič auta luxusnej značky. Nechcelo sa mu totiž čakať v zápche a tak si to namieril rovno do uličky záchrany určenej pre záchranárske zložky.

K ťažkej dopravnej nehode troch áut došlo včera popoludní na českej diaľnici D6 v smere na Karlove Vary. Zranenie utrpeli štyria ľudia. Na miesto bol dokonca vyslaný aj záchranársky vrtuľník, pretože jedna žena musela byť ihneď letecky transportovaná. Cesta bola kvôli tejto tragédii neprejazdná, je preto pochopiteľné, že na frekventovanej komunikácii sa čoskoro začali tvoriť niekoľkokilometrové kolóny.

Včerejší vážná dopravní nehoda, kde přistával i záchranářský vrtulník, úplně uzavřela dálnici D6. Před nehodou se... Posted by Hasičský záchranný sbor ČR on Wednesday, April 13, 2022

Takáto situácia zrejme nepoteší žiadneho vodiča, no väčšina z nich sa s tým, že si postoja v kolóne a do cieľa svojej cesty prídu s výrazným oneskorením, zmieri. To však nebol prípad šoféra na luxusnom vozidle, ktorý nemal očividne záujem trpezlivo čakať rovnako, ako to urobili stovky iných vodičov. Namiesto toho šliapol na plyn a kolóny áut stojace v dvoch pruhoch začal obiehať. Situácia je o to zarážajúca, že na to využil takzvanú uličku záchrany, teda miesto v strede cesty, ktoré ostatné vozidlá nechali priechodné pre záchranné zložky ako hasičov či sanitku.

Potreboval zísť na Kladno

Na prípad šoféra, ktorý mal tak naponáhlo, že takýmto hulvátskym spôsobom zneužil ohľaduplnosť a ukážkový prístup ostatných účastníkov premávky, upozornil český hasičský zbor. Hasiči priniesli dokonca aj vysvetlenie vodiča, ktorým obhajoval svoje konanie. Tým malo byť, že potreboval zísť na Kladno. „Áno, vážený pane. Rovnako ako 2x5 kilometrov áut, ktoré čakajú v kolóne,“ pripomenuli hasiči s tým, že ulička záchrany slúži pre tých, ktorí zachraňujú životy. „Ďakujeme hliadke PČR, ktorá sa o vaše ´potreby´ náležite postarala a všetkým trpezlivým vodičom v kolóne,“ dodali.