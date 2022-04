Mrazivé zábery z českých ciest: VIDEO Po ťažkej nehode traja zranení, zasahovať musel vrtuľník! Hasiči mali plné ruky práce

Pri nehode, ku ktorej prišlo v nedeľu večer približne o pol deviatej, zasahovali dve jednotky hasičov. „Vodič (r.1970) osobného vozidla Volkswagen Sharan sa mal z predbežne zistených informácií vyhýbať srne, pričom vozidlom prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s práve prechádzajúcim vozidlom Toyota Yaris. Vo vozidle bola vodička (1997) a spolujazdec muž (r.1992), “ uvádza portál tydenikpolicie.cz

Pri nehode boli zranení celkovo traja ľudia, v jednom z vozidiel zostala zakliesnená mladá vodička. „Hasiči okamžite začali s náročným vyslobodzovaním pomocou hydraulických nástrojov. Valcom odtlačili palubnú dosku, aby uvoľnili nohy zranenej ženy, nožnice a rozpinák použili na vytvorenie vstupu cez piate dvere,“ uviedol český hasičský zbor.

Zranenú ženu za pomoci zdravotníkov opatrne vyslobodili a ihneď previezli vrtuľníkom do nemocnice. „29-ročná žena utrpela vážne zranenia oboch dolných končatín a hornej končatiny. V automobile zostala zakliesnená a potrebné bolo jej vyslobodenie. Ešte predtým jej ale záchranári naložili krčný golier, zaistili žilový vstup a podali lieky tlmiace bolesť. Pacientka bola následne uložená do podtlakového matraca a po ďalších úkonoch v rámci prednemocničnej neodkladnej starostlivosti letecky prepravená na urgentný príjem FN Ostrava. Dvaja muži stredného veku boli posádkami ZZS ošetrení s ľahšími poraneniami v oblasti hrudníka. Potom ich záchranári transportovali do ostravskej Mestskej nemocnice a odovzdali do starostlivosti zdravotníkov tamojšieho urgentného príjmu,“ citoval portál hovorcu českých záchranárov Lukáša Humpla.

„Vyslobodenie osôb cez kufor automobilu je pri modeloch hatchback po čelnom náraze pre zraneného jednou z najbezpečnejších ciest. Vyslobodenie prebieha po osi nárazu – je teda šetrné voči chrbtici – a zároveň piate dvere ponúkajú najväčší otvor do havarovaného vozidla,“ vysvetlili hasiči. S odstraňovaním následkov nehody skončili až okolo polnoci.

U vodiča bola vykonaná aj dychová skúška s negatívnym výsledkom. U vodičky druhého vozidla kvôli ťažkým zraneniam to nebolo možné