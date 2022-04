Jeden z najsmrteľnejších útokov na Ukrajine: Šokujúci ODKAZ na rakete... Pre deti! Svet je otrasený

Raketový útok na železničnú stanicu v ukrajinskom meste Kramatorsk si vyžiadal najmenej 52 obetí, medzi ktorými bolo aj päť detí, zranených je viac ako 100 detí. Uviedol to v piatok podvečer gubernátor ukrajinskej Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informovala agentúra AFP.

UPOZORŇUJEME, že niektoré zábery nie sú vhodné pre maloletých a slabšie povahy

Päťdesiat mŕtvych, z toho päť detí

"Päťdesiat mŕtvych, z toho päť detí. Toto je aktuálny počet obetí po útoku ruských okupačných síl na železničnú stanicu v Kramatorsku," napísal Kyrylenko na sociálnej sieti Telegram. Agentúra AFP už skôr označila útok na železničnú stanicu v Kramatorsku za jeden z najsmrteľnejších útokov, ku ktorému došlo počas už šesť týždňov trvajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine. Mnohí ďalší utrpeli zranenia. Na stanici čakalo na evakuáciu približne 4000 ľudí, väčšinou ženy a deti alebo seniori.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's Telegram

Sporný odkaz "pre deti"

Na fotografiách z miesta, ale aj na snímkach, ktoré na sociálnej sieti Telegram zverejnil Zelenskyj, je z jednej strany na troske rakety ležiacej na tráve vidieť nápis v ruštine "za naše deti", upozornila agentúra AP.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TASR/AP/Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's Telegram

Na sociálnych sieťach sa vzápätí objavili špekulácie, aký má tento nápis význam. Fráza v ruštine zrejme naznačuje, že raketa bola vypálená v mene detí, teda na ich podporu, či ako odveta za útok na deti a nie, že bola namierená na deti, poznamenala na svojom webe stanica BBC.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Zelenskyj očakáva rozhodnú reakciu sveta

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva rozhodnú reakciu medzinárodného spoločenstva na útok na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk. "Očakávame mohutnú celosvetovú reakciu na tento vojnový zločin," povedal Zelenskyj v piatok vo svojom každodennom video príhovore. Zopakoval výzvy na úplné energetické embargo voči Moskve a na úplné vylúčenie ruských bánk z medzinárodných finančných transakcií.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

"Vývoz energie tvorí leví podiel na ziskoch Ruska a vedie lídrov v Moskve k presvedčeniu, že svet bude ignorovať vojnové zločiny ruskej armády," vyhlásil Zelenskyj.

Úmyselný útok na civilistov

Raketový útok na železničnú stanicu je úmyselným útokom na civilistov. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Keďže im chýba sila a odvaha na to, aby sa nám postavili na bojisku, tak cynicky ničia civilnú populáciu. Je to zlo, ktoré nemá konca a ak nebude potrestané, nikdy sa nezastaví," uviedol Zelenskyj.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Ukrajinský prezident neskôr v príhovore vo fínskom parlamente uviedol, že na stanici v Kramatorsku v ukrajinskej Doneckej oblasti sa v čase útoku nenachádzali ukrajinskí vojaci. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil útok v Kramatorsku za "úmyselné vraždenie". "Rusi vedeli, že železničná stanica v Kramatorsku bola plná ľudí, ktorí čakali na evakuáciu, napriek tomu na ňu zhodili dve rakety...," citoval Kulebu denník The Guardian.

Sme zhrození a šokovaní

Piatkový útok na stanicu v Kramatorsku odsúdil i slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Sme zhrození a šokovaní bezhlavým zabíjaním civilistov na vlakovej stanici v Kramatorsku... Hlboko odsudzujeme všetky vojnové zločiny a ukrutnosti spáchané Putinovým režimom," napísal Korčok na sociálnej sieti Twitter a pridal sa tak k predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a šéfovi diplomacie Európskej únie Josepovi Borrellovi, ktorí už skôr obvinili Rusko zo spáchania útoku.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Rusko poprelo zodpovednosť za raketový útok

Ruské ministerstvo obrany obrany poprelo, že za útok boli zodpovedné ruské jednotky, a naznačilo, že Ukrajina napadla vlastných obyvateľov. "Všetky vyhlásenia, ktoré vydali predstavitelia nacionalistického režimu v Kyjeve o raketovom útoku, ktorý údajne spáchalo 8. apríla na železničnú stanicu v Kramatorsku Rusko, sú provokáciou a klamstvom," uviedol ruský rezort obrany s tým, že ruská armáda neplánovala 8. apríla žiadne ostreľovanie Kramatorska.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

USA tvrdia, že Rusi mali použiť rakety typu Točka

Americké ministerstvo obrany sa domnieva, že Rusko pri piatkovom útoku na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk použilo balistickú raketu krátkeho doletu. Informuje o tom agentúra Reuters. Pentagon sa domnieva, že ruské sily použili pri útoku raketu SS-21 Scarab, vysokopostavený predstaviteľ ministerstva povedal pre agentúru pod podmienkou anonymity, dodajúc, že motív útoku stále nie je známy.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

SS-21 je názov používaný alianciou NATO pre typ rakety známy v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu ako Točka. Spojené štáty podľa predstaviteľa Pentagonu stále analyzujú útok a nie je jasné, či bola použitá kazetová munícia. "Neberieme tvrdenie Rusov, že za tento útok nie sú zodpovední," vyhlásil.

Rusko Točky popiera, je to však pravda?

Rusko však tvrdí, že na Ukrajine nepoužíva rakety Točka-U. Podľa ruského ministerstva typ rakiet, ktoré dopadli na stanicu, používa iba ukrajinská armáda. "Zdôrazňujeme, že taktické rakety Točka-U, ktorej fragmenty sa našli v blízkosti železničnej stanice v Kramatorsku,... používajú iba ukrajinské sily," dodalo ruské ministerstvo obrany.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Je to však pravdivé tvrdenie? Pýta sa stanice BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Už 5. marca v Bielorusku zaznamenali presun vypúšťacích zariadení rakiet Točka-U ruskej armády k hraniciam s Ukrajinou. O deň neskôr investigatívna organizácia Conflict Intelligence Team ukázala, že ruská armáda naďalej používa tieto zastarané rakety, hoci ich väčšinou už vymenila za moderné rakety Iskander.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Na sociálnych sieťach sa tiež objavili zábery vypúšťacích vozidiel Točka-U s bielymi písmenami V, čo je jeden z taktických znakov, ktoré používajú ruské jednotky zúčastňujúce sa invázie na Ukrajinu. Dôkazy, že Rusko použilo rakety Točka-U už na začiatku invázie 24. februára, poskytla aj mimovládna organizácie na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI). Raketa 9M79 Točka-U sa podľa analytikov AI vyznačuje veľmi nízkou presnosťou. Nebolo vzácnosťou, že rakety minuli svoj cieľ o pol kilometra a viac.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Predstaviteľ ministerstva obrany USA ďalej uviedol, že bojová sila Ruska na Ukrajine naďalej klesá a momentálne sa pohybuje okolo 80 až 85 percent úrovne pred inváziou. Spojené štáty majú podľa neho indície, že Moskva začala mobilizovať záložníkov a snaží sa naverbovať do bojov viac ako 60 tisíc ľudí.