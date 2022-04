Viktor Orbán znovu jasne zvíťazil: V prejave kritizoval Brusel, Sorosa, ale aj Zelenského

Zo sčítania 91,06 percenta hlasov vyplýva, že Fidesz-KDNP by v 199-člennom parlamente obsadil 135 kresiel (67,84 percenta). Zoskupenie šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko by malo len 56 mandátov (28,14 percenta), ukazujú priebežné výsledky zverejňované Národnou volebnou kanceláriou (NVI).

"Dosiahli sme obrovské víťazstvo. Ešte aj z Mesiaca ho vidieť, ale z Bruselu určite," povedal Orbán podľa pred stovkami priaznivcov, ktorí sa zhromaždili pred volebnou centrálou Fideszu. Opozícia, ktorá po prvý raz kandidovala proti Orbánovi zjednotená, vyjadrila sklamanie. "Uznávame víťazstvo Fideszu," povedal líder opozičného zoskupenia, konzervatívec Péter Márki-Zay, podľa ktorého však bolo vopred jasné, že to bude "veľmi nerovný súboj", keďže opoziční politici boli takmer vylúčení zo štátnych médií.

"Spochybňujeme však, že by tieto voľby boli demokratické a slobodné. Fidesz vyhral len vďaka tomuto (volebnému) systému," vyhlásil Márki-Zay. Sám nezískal ani mandát vo svojom volebnom obvode v mestečku Hódmezővásárhely na juhovýchode Maďarska, kde je od roku 2018 primátorom a kde bol vyzývateľom dlhoročného poslanca Fideszu a exministra Jánosa Lázára.

Galéria fotiek (6) Líder opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko Péter Márki-Zay

Zdroj: TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP

Prekvapením je podľa agentúr výsledok radikálneho pravicového Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré prekonalo päťpercentnú hranicu vstupu do parlamentu a mohlo by v ňom obsadiť sedem kresiel. Do zákonodarného zboru sa dostal ešte jeden zástupca nemeckej menšiny. Ten v uplynulých rokoch hlasoval spolu s Fideszom, všíma si APA.

Galéria fotiek (6) Viktor Orbán hovorí k svojim priaznivcom počas volebnej noci

Zdroj: TASR/DUNA/MTI - Tibor Illyes

Účasť na voľbách dosiahla podľa NVI 69,49 percenta, čo je tesne za hodnotou spred štyroch rokov. Celkovo by to mohla byť tretia najvyššia účasť od roku 1990 – po rokoch 2002 (70,53 percenta) a 2018 (70,22 percenta). Spolu s parlamentnými voľbami sa v Maďarsku konalo referendum zamerané na získanie podpory pre zákon, ktorý má podľa Fideszu chrániť deti pred "propagandou" LGBTI. Čiastkové výsledky ukazujú, že bolo neúspešné vzhľadom na nedostatočný počet platných hlasov, píše AFP.

Orbán vo víťaznom prejave po voľbách označil Zelenského za oponenta

Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave, v ktorom v nedeľu neskoro večer deklaroval víťazstvo v parlamentných voľbách, vyslal odkaz nielen Európskej únii, ale aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. TASR o tom informuje na základe správ televízie CNN a agentúry AFP.

"Toto víťazstvo si budeme pamätať do konca života, pretože sme museli bojovať proti obrovskému množstvu protivníkov: miestnej ľavici, medzinárodnej ľavici všade okolo, byrokratom z Bruselu, všetkým peniazom a inštitúciám Sorosovho impéria, medzinárodným mainstreamovým médiám a aj ukrajinskému prezidentovi. Nikdy sme nemali toľko oponentov naraz," vyhlásil Orbán podľa CNN pred stúpencami v Budapešti.

Galéria fotiek (6) Viktor Orbán hovorí k svojim priaznivcom počas volebnej noci

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Ruská invázia na Ukrajine zatienila aj predvolebnú kampaň pred maďarskými voľbami. Orbán na diplomatickej scéne konal v súlade s podporou EÚ voči Kyjevu, hoci má dlho blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Doma sa však vyjadroval neutrálne a miestami až protiukrajinsky, keď odmietol presun zbraní pre Ukrajinu cez maďarské územie. Vykreslil sa ako ochranca stability a opozíciu obvinil z "vojnového štvania", napísala AFP. Ukrajinský prezident Zelenskyj predtým menovite kritizoval Orbána za zdržanlivosť, pokiaľ ide o dôraznejší postoj voči Rusku.