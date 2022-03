Hrozba použitia chemických zbraní Ruskom je podľa Bidena reálna

"Myslím, že táto hrozba je reálna," povedal Biden novinárom, keď odchádzal z Bieleho domu pred odletom do Európy, kde bude diskutovať so spojencami o ďalšej stratégii v čase pokračujúcej ruskej agresie voči Ukrajine. Biden zdôraznil, že o hrozbe použitia ruských chemických zbraní na Ukrajine bude hovoriť aj na rokovaniach s európskymi spojencami.

Archívne video: Ukrajinské delostrelectvo počas plného nasadenia

Americký prezident už predtým varoval, že ak by Kremeľ použil na Ukrajine chemické zbrane, zaplatí za to obrovskú cenu. Aká by bola reakcia západných spojencov však nekonkretizoval. Šéf Bieleho domu sa vo štvrtok v Bruseli zúčastní na mimoriadnom summite Severoatlantickej aliancie, stretnutí skupiny G7 a zavíta aj na summit Európskej rady. Biden v stredu odletel zo základne amerického letectva a námorníctva Joint Base Andrews v štáte Maryland. Prezidentský špeciál Air Force One by mal v Bruseli pristáť v stredu večer.