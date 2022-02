KORONAVÍRUS Zaočkovaní cestujúci z krajín mimo EÚ vo Francúzsku čoskoro nebudú potrebovať test

PARÍŽ - Francúzsko už čoskoro nebude od zaočkovaných cestujúcich prichádzajúcich zo štátov mimo Európskej únie pri vstupe do krajiny vyžadovať, aby sa preukázali negatívnym výsledkom testu, keďže denné prírastky nakazených naďalej klesajú. Uviedol to v utorok francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune, informuje agentúra AFP.

"V decembri sme opäť požadovali testy v súvislosti s variantom omikron. V najbližších dňoch oznámime, že testy už pre zaočkované osoby nie sú viac potrebné," povedal Beaune v rozhovore pre televíziu France 2. V súčasnosti každý, kto prichádza z krajín mimo EÚ vrátane Británie, musí pri vstupe do Francúzska predložiť negatívny výsledok testu nie starší ako 48 hodín, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaočkovaný proti novému koronavírusu.

Francúzsko začalo s uvoľňovaním opatrení

Beaune pripomenul, že tento týždeň už pravdepodobne bude platiť nový európsky protokol pre očkovaných ľudí prichádzajúcich z krajín mimo EÚ so zmiernenými opatreniami. Členské krajiny EÚ 25. januára dosiahli dohodu o aktualizácii pravidiel na uľahčenie bezpečného a voľného pohybu v priestore Únie počas pandémie ochorenia COVID-19, pripomína AFP. Ministri potvrdili, že pri cestovaní počas pandémie by mal postačovať platný digitálny COVID preukaz EÚ.

Francúzsko vo februári začalo s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení. V pondelok v krajine zaznamenali 46.001 prípadov nákazy, čo je prudký pokles oproti polovici januára, keď evidovali rekordných takmer 465.000 nakazených za jeden deň.