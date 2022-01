KORONAVÍRUS Francúzsko sprísňuje obmedzenia pre nezaočkovaných: Učitelia vyhlásili štrajk

Senátori súhlasili s tým, aby bol nezaočkovaným osobám zakázaný vstup do reštaurácií a kultúrnych zariadení, rovnako ako cestovanie na dlhšie vzdialenosti vlakom či lietadlom. Doposiaľ im na tieto účely stačil len negatívny výsledok testu na koronavírus. Sprísnenie opatrení má pomôcť krajine bojovať s piatou vlnou šírenia covidu, v rámci ktorej v posledných týždňoch prudko vzrástol počet infikovaných.

Nové reštrikcie pre nezaočkovaných budú v platnosti dovtedy, pokiaľ bude vo francúzskych nemocniciach viac než 10.000 pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne ich je ich približne 24.000. Členovia Senátu však odmietli prijať sprísniť tresty za nedodržiavanie obmedzení a uzákoniť, aby reštaurácie museli overovať totožnosť zákazníkov. Podľa senátorov môže takéto kontroly vykonávať len polícia.mZ prijatých opatrení budú taktiež existovať viaceré výnimky. Nezaočkovaní budú môcť napríklad vo výnimočných prípadoch cestovať na dlhšie vzdialenosti len s negatívnym testom. Povinnosť predkladať potvrdenie o vakcinácii bude platiť len od 18 rokov. Prístup na verejné podujatia a do podnikov budú mať aj osoby, ktoré prekonali covid.

Vo Francúzsku je už dominantným variantom nového koronavírusu vysokonákazlivý omikron. V stredu tamojšie úrady hlásili takmer 362.000 nových prípadov nákazy, píše agentúra DPA.

Francúzski učitelia vyhlásili pre chaotickú covidovú politiku štrajk

Francúzski učitelia vyhlásili na štvrtok štrajk na protest proti podľa nich chaotickej stratégii boja proti covidu na školách. Podľa odhadov by sa do štrajku mohli zapojiť až tri štvrtiny pedagógov, čo by mohlo ochromiť činnosť zruba polovice škôl, informovala agentúra AFP. Učitelia sa rozhodli nenastúpiť do práce po tom, ako vláda v priebehu týždňa trikrát zmenila platné proticovidové pravidlá na školách. Požadujú koherentný prístup a lepšiu ochranu žiakov a vyučujúcich proti šíreniu nákazy.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Podľa najväčšej učiteľskej odborovej organizácie Snuipp-FSU je štrajk prejavom rastúceho zúfalstva pracovníkov škôl, v ktorých je za súčasných podmienok už takmer nemožné učiť. Odborári kritizujú aj to, že sa o zmenách pravidiel často dozvedajú len prostredníctvom médií. K štrajku dochádza v období začínajúcej sa kampane pred aprílovými prezidentskými voľbami vo Francúzsku, čo nahráva oponentom súčasného prezidenta Emmanuela Macrona.

Francúzska vláda prezentuje ako svoj úspech to, že sa jej napriek pandémii darí zaisťovať fungovanie škôl, nespokojní učitelia to však tak pozitívne nevnímajú. "To už nie sú otvorené školy, to sú centrá zaisťujúce dennú starostlivosť (o deti)," uviedli odbory Snuipp-FSU.Celkovo sa do štvrtkového štrajku malo zapojiť až 11 odborových združení, takže by mohlo ísť o najväčšiu protestnú akciu tohto druhu za niekoľko desaťročí, píše AFP. Nepopulárny minister školstva Jean-Michel Blanquer vyzval učiteľov, aby od svojho zámeru upustili. "Proti vírusu sa neštrajkuje," vyhlásil.