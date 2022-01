Amnesty International upozorňuje na vážne riziká: Vojna na Ukrajine by mala ničivé následky pre ľudské práva

"Riziko vojenského konfliktu už dnes ohrozuje základné práva miliónov ľudí na Ukrajine. Následky vojny – ak by k nej došlo – by boli pre ľudí v krajine devastujúce. Moderná história Ukrajiny je poznačená konfliktmi s Ruskom vrátane prítomnosti ruských vojakov v Donbase a anexie Krymu. Armáda pošliapala ľudské práva mnohých civilistov a civilistiek. Rodiny a celé komunity boli násilne rozdelené. Je čas zastaviť tento cyklus utrpenia," povedala generálna tajomníčka AI Agnes Callamardová.

Potenciálny ozbrojený konflikt by mohol podľa Amnesty viesť k civilným stratám a vážne by ohrozil aj živobytie obyvateľstva v zasiahnutých oblastiach. Prípadné škody na infraštruktúre či nedostatok potravy by zároveň mohli viesť k masívnemu sťahovaniu či úteku obyvateľstva tak vnútri krajiny, ako aj do okolitých štátov.

"Je nevyhnutné, aby sa pozornosť a aktivity medzinárodného spoločenstva vrátane Slovenska prioritne zamerali na zamedzenie konfliktu. Ak však tieto snahy zlyhajú, následky budú desivé. Bude to pravdepodobne humanitárna katastrofa na celom kontinente s miliónmi utečencov a utečeniek, ktorí budú hľadať ochranu a solidaritu v susedných európskych krajinách. V takom prípade sa musí Slovensko zachovať v maximálnej možnej miere solidárne, zodpovedne a v súlade so svojimi ľudskoprávnymi záväzkami," uviedol riaditeľ Amnesty Slovensko Rado Sloboda.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Medzinárodná ľudskoprávna organizácia ďalej spresnila, že už dnes negatívne ovplyvňujú základné práva Ukrajincov rastúce ceny jedla a liečiv, ako aj krízové zatváranie niektorých škôl.

Rusko v uplynulých týždňoch zhromaždilo blízko hraníc s Ukrajinou približne 100.000 svojich vojakov, čo Západ považuje za možnú prípravu na inváziu na Ukrajinu. Spojené štáty a ich spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie. Rusko akékoľvek plány na inváziu odmieta a tvrdí, že napätie zvyšuje rozmiestňovanie spojeneckých vojsk vo východnom krídle NATO. Moskva od Aliancie žiada bezpečnostné záruky, že sa nebude rozširovať smerom na východ.