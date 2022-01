Prípadné sankcie priamo na Putina nevylučuje ani Veľká Británia, tvrdí šéfka diplomacie Trussová

Podobným spôsobom sa v utorok vyjadril aj americký prezident Joe Biden, ktorý tiež varoval pred obrovskými globálnymi následkami prípadnej ruskej agresie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes reagoval vyhlásením, že postihy namierené na Putina by boli zničujúce pre politické vzťahy Moskvy a západných krajín, ruskú ekonomiku by však nezasiahli.

"Nič nevylučujeme," povedala Trussová k otázke osobných sankcií na Putina. "Predložíme nový zákon, ktorý sprísni náš sankčný režim, aby sme mohli cieliť na viac spoločností a jednotlivcov v Rusku. Predložíme to v najbližších dňoch," dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Británia už teraz Ukrajine poskytuje obranné zbrane a ekonomickú podporu, pripomenula šéfka britskej diplomacie. "Naliehame na Rusko, aby upustilo od plánov na inváziu a dávame veľmi jasne najavo, že ak by ju vykonali, prinieslo by to Rusku vážne ekonomické náklady," povedala.

Bolo by to zničujúce, odkazuje Kremeľ

"Politicky by to nebolo bolestivé, bolo by to zničujúce," povedal k vplyvom prípadných sankcií voči Putinovi na diplomatické vzťahy hovorca Kremľa Peskov. Ruské zákony však podľa neho už teraz zakazujú vysokým činiteľom vlastniť majetky v zahraničí a osobné sankcie by preto nemali príliš veľký ekonomický vplyv. Dodal tiež, že americkí politici, ktorí hovoria o osobných postihoch voči Putinovi, nemajú v tejto oblasti expertné znalosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Rusko rozmiestnilo pri hraniciach s Ukrajinou okolo 100-tisíc vojakov a Západ sa obáva, že sa zrejme chystá na inváziu. Kremeľ to však odmieta. Moskva však zároveň vznáša bezpečnostné požiadavky, chce napríklad záväzky od NATO, že neprijme do svojich radov Ukrajinu.

USA, Británia, Kanada či Austrália kvôli rastúcej hrozbe invázie sťahujú z Kyjeva rodiny svojich diplomatov aj niektorých zamestnancov veľvyslanectva. Mnoho ďalších krajín varuje občanov, aby necestovali na východ a sever Ukrajiny.